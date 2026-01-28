超商月底小確幸 咖啡冰品買1送1 霜淇淋不到30元

全家Fami!ce霜淇淋限時優惠，即日起至2月1日推出2支55元。（全家提供／朱世凱台北傳真）

月底荷包乾癟，超商小確幸優惠來救場，冰品、咖啡皆推優惠為民眾年前打氣，同步看好「加菜商機」推出熟食新品，讓飽滿足更升級。

全家Fami!ce霜淇淋推出限時加碼，即日起2月1日推出「2支55元」限時優惠，推薦期間限定「草莓優格」口味，以酸甜草莓果香搭上優格的清爽乳酸感，入口滑順、果香清新；此外，全家「康康5」同步推出多項指定商品優惠，1月30日至2月1日限時3天，Fami!ce米香脆奶昔、FamiCollection芒果百香雪酪冰棒、FamiCollection天然水 （1000ml）、農心爽口海鮮味烏龍麵及好麗友巧克力派5項商品同步推出「買1送1」優惠。

廣告 廣告

全家熟食區首推「用撈的」日式溏心蛋，3月3日前單顆享8折。（全家提供／朱世凱台北傳真）

全家亦持續翻玩熟食區想像，首度推出「用撈的」日式溏心蛋，主打「免剝殼、免拆袋、冷藏爆汁口感」3大特色，新品「日式溏心蛋」採用0-7度智能冷藏保鮮鍋技術，完整鎖住蛋黃的濕潤精華，將熟食區從熱食延伸至冷食，搭配專屬網狀湯勺輕輕一撈，美味隨即到手，單顆售價25元，即日起於「鑫德店」與「台北101店」限定2間店舖測試販售；歡慶新品上市，3月3日前更享「單顆特價20元」限時優惠；後續將陸續擴大至200店販售。

7-11於OPENPOINT App打造新功能，1月30日至2月3日首度推CITY PRIMA品牌專用點回饋活動。（7-11提供／朱世凱台北傳真）

7-11深耕「uniopen會員生活圈」，於OPENPOINT App創新推出「品牌專用點」新功能，自1月30日至2月3日首度推出CITY PRIMA品牌專用點回饋活動，活動期間於7-11買CITY PRIMA指定精品咖啡單筆消費滿100元，即可獲100點 CITY PRIMA品牌專用點，品牌專用點數可於2月28日前免費兌換指定咖啡飲品，包含CITY PRIMA精品系列與CITY CAFE特選系列，兌換選擇豐富多元，回饋深度等同買1送1。

另外，7-11即日起至3月3日凡購買熱狗或大亨堡加10元即贈可口可樂馬年造型隨行罐，推薦話題新品「亨氏番茄醬爆汁熱狗」口感紮實的熱狗搭配經典亨氏番茄醬調味，帶來蕃茄醬自然酸甜與Q彈多汁的口感，不同於傳統熱狗需額外淋上番茄醬，獨家設計將番茄醬均勻分布融入於熱狗之中，能嘗到層次分明的蕃茄醬香氣與濃郁肉香。

更多中時新聞網報導

重新定義老化 迎向無齡社會

林俊逸開唱秀肌 大膽虧温嵐是醫美學姐

葛兆恩拍寫真不受控找牛對話