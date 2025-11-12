超商服務太狂！推「秤重自助沙拉吧」多肉可選、現烤麵包機

超商與量販店紛紛推出創新飲食選項，為消費者帶來全新便利體驗。有超商推出自助沙拉吧，讓民眾可依喜好自行選擇新鮮蔬菜與蛋白質食材，以每公克0.79元計價。同時，自助烤麵包機也成為新亮點，讓消費者隨時享用熱騰騰的酥脆麵包。另一家超商則以專業烤箱與保溫系統，提供長時間保持酥脆的炸雞與蛋撻。量販店則與桃園老字號花生店合作，推出假日限定的花生捲冰淇淋，打造傳統風味。

超商推出自助沙拉吧。（圖／TVBS）

超商推出的自助沙拉吧提供豐富多元的食材選擇，包括新鮮的綜合生菜、番茄、彩椒、玉米筍及馬鈴薯泥等蔬菜，還有蝦仁、里肌火腿等蛋白質來源。這項服務讓民眾能依照個人喜好自由搭配，並提供六種特製醬料選擇，以秤重計價方式，每公克0.79元。一位消費者表示，中午不想吃太多時，可以自己夾取清爽的沙拉，且蔬菜種類多元，覺得一百多元的價格還可以。

廣告 廣告

除了自助沙拉吧，超商也引進自助烤麵包機，讓消費者可選取喜愛的麵包，經過兩次烘烤後，便能享用表皮金黃酥脆、熱騰騰的麵包。有民眾認為，在超商通常只能購買到袋裝麵包，但加熱服務讓人在寒冷天氣中能享用熱騰騰的現烤麵包，是很好的選擇。

另一家超商則迎來現烤便利商機12周年，結合專業烤箱與專屬保溫系統，成功打造出能長時間維持酥脆口感的現烤炸雞與蛋撻。這些產品持續為消費者提供下午茶、下班後或宵夜時段的點心選擇，滿足不同時段的飲食需求。

超商打造出現烤炸雞與蛋撻。（圖／TVBS）

量販店也不甘示弱，在賣場內推出假日限定的現做花生捲冰淇淋。這項特色商品與桃園老字號花生店合作，使用特製花生磚現場刨成粉末，再加入冰淇淋與新鮮香菜，創造出懷舊且獨特的風味，讓消費者在購物之餘也能享受創新美食體驗。

更多 TVBS 報導

迎接立冬！超商搶火鍋商機 迷你客製自選鍋PK湯底區

巨無霸菠蘿麵包放大16倍！羅宋比帝王蟹大 12公分巨型燕餃

優格出現「塑膠零件」嚇壞民眾 業者致歉：產線噴頭零件掉落

8旬母「嘴塞1萬紅包」悶殺腦麻兒！被判2年半 法官建請總統特赦

