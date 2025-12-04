超商沒消費吹冷氣免歹勢 環境部跨部會「酷齡行動」預警老年熱傷害

台灣越來越熱，老年熱傷害人數10年來翻倍成長，每年熱傷害老年照護成本將近3000萬元。環境部、衛福部、台南市府、成大團隊在台南試辦「酷齡行動」（Cool Age），在老年熱傷害熱區模擬獨居長者室內溫度，避免獨老者落入熱傷害風險。此外，有長者表示，前往超商避暑，沒消費會「歹勢」。超商是環境部推廣的「涼適點」之一，業者表示，超商是大家的好鄰居、無論有無消費，都歡迎來坐坐。

截至今年12月初，全台已經有超過5000個涼適點，主要集中在六都、並以便利超商為主。攝影：陳昭宏

老年熱傷害是10年前2.5倍 長者進超商吹冷氣會「歹勢」？

夏天一年比一年熱。環境部表示，2024年台灣老年人熱傷害人次增加至791人，是10年前的2.5倍；若以每人次熱傷害住院治療成本3.5萬元計，照護成本每年達2800萬元。環境部次長謝燕儒表示，極端高溫對民眾生活影響直接，尤其是孩童及長輩。為守護長者健康，環境部希望建立熱傷害脆弱族群地圖及預警機制。

氣候署今年7月推出「抗高溫涼適地圖」（Cool Map），讓民眾快速找到避暑點、減少熱傷害，推出近半年，昨（3）日舉辦研討會分享階段性成果。

氣候署7月推出的「抗高溫涼適地圖」可供民眾快速找度附近的即時溫度、避暑點、遮蔭空間、飲水點。攝影：陳昭宏

環境部抗高溫涼適地圖目前有5000個涼適點，這些場所通常有空調、飲水機、座位、洗手間及無障礙設施，包含四大超商及超市。不過團隊發現，許多家中沒冷氣的獨居老人，即便知道附近有超商，若無購物需求，進去吹冷氣會很「歹勢」（台語：不好意思）。

統一超商公共事務部部長李至和表示，超商是大家的好鄰居，7-Eleven目前在全台六都提供了2673處涼適點，是所有企業中數量最多者，無論有無消費，都很歡迎大家到門市坐坐。

台南示範「酷齡行動」助獨居長者

戶外溫度達到34°C，無冷氣獨居長者家中的室內溫度，往往仍有32.1°C。氣候署也結合衛福部社家署、經濟部能源署、地方政府、成大建築系特聘教授林子平團隊，在台南展開「酷齡行動」（Cool Age）示範計畫。

氣候署副署長張根穆表示，計畫團隊整合危害度、暴露度、脆弱度三指標，鎖定台南獨老熱傷害風險最高的5%熱區，聚焦投入資源。團隊在長者家中裝設物聯網感測器，並結合氣象署監測數據，訓練AI利用戶外溫度推估室內溫度，及未來3～6小時的高溫風險。

隨著氣候持續變遷，台灣平均氣溫不斷上升，老年人熱傷害人數也在10年內超過翻倍成長。圖片來源：擷取自環境部簡報

熱傷害的老年關懷體系分三級，室內溫度32°C以上，會執行例行通報；3～6小時內可能達到34°C時，社福團隊會主動關懷；高於36°C則啟動緊急現場照顧。張根穆指出，室內溫度32°C時，長者體感溫度已達37°C，通常已開始感到不適，這時就需社福體系介入。

張根穆表示，台南老年人口超過20%，且熱傷害風險時數、高溫暴露日數都是全國最高，老年熱傷害就診人數更在10年內遽增5倍以上，因此選台南作為示範點，未來希望擴展到全國，精準鎖定5%高熱傷害風險的獨居長者。

社區關懷據點納入涼適點 能促進資源使用

中華民國老人福利推動聯盟副主任曾繁亞則建議，除了便利商店等商業場所，全台的社區資源、以及超過5000個社區關懷據點，也都可以成為涼適點，或傳遞涼適點資訊的樞紐，讓更多長者更願意大方使用資源。

「越做越密、越密越好。」氣候署副署長徐旭誠表示，涼適點目前主要集中六都，且以超商為主，未來希望逐步擴展到其他縣市，並把更多公部門場域，例如社區活動中心、長照據點納入；當涼適點越來越多，也將推出檢核機制，例如讓民眾回饋各涼適點可以改善的地方。

徐旭誠也透露，環境部明（2026）年將首次針對「40°C極端高溫」進行演練，評估醫療體系如何應對熱傷害人數暴增，甚至思考交通設施在高溫下可能出現的失靈，以及民眾疏散等問題。