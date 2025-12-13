超商涼麵驚見「加熱更好吃」貼紙 不是貼錯！店員揭微波時間：口感變好

涼麵。（示意圖非當事物／翻攝自臉書／爆廢公社）

入冬氣溫下降，熱食成為許多人暖胃首選，但近日有網友在超商購買自有品牌麻醬涼麵時，驚見包裝上貼有「加熱更好吃」的標示，忍不住在社群平台發文詢問，意外引發大眾熱議；有自稱超商店員的網友更推薦微波加熱時間，真的變好吃且口感會更好。

近日有一名網友在社群平台Threads分享照片，畫面中是原PO去超商買東西，發現冷藏架上的涼麵外盒貼著「HOT！加熱更好吃」的貼紙，讓他傻眼直呼「加⋯⋯⋯⋯什麼？」。貼文底下立刻掀起熱烈討論，很多人紛紛留言，「涼麵加熱不就是麻醬麵」、「有點道理，油麵稍微加熱，油香味更明顯，麵也會變更Q彈」，但也有人質疑「涼麵本來就叫涼麵，為何還要加熱？」

對此，有自稱在超商工作多年的人出面證實，涼麵加熱幾秒鐘真的會變好吃，「涼麵微波加熱5至10秒，再把冷的醬倒入拌勻，我剛進超商工作的時候店長教我的，第一次吃嚇爛，有夠好吃，麵的口感會好很多」。有其他人提醒，是把麵加熱10秒再加醬，不要加醬後去微波。

留言中也有不少實際嘗試過的人表示認同，「微波10秒後拌入醬汁，麵不會黏在一起，真的比冷吃好吃」、「加熱後麵更Q彈，冬天吃特別暖心」、「微波幾秒的涼麵其實不會變燙，很適合冬天吃」。

這起事件迅速在網路引起討論，也讓不少消費者重新思考「涼麵到底能不能加熱」的吃法。對習慣冷食的民眾而言，涼麵加熱的概念既新奇又具爭議，但對喜歡麵條Q彈口感的人來說，微波短時間加熱後再拌醬，似乎成了冬天的新吃法。

