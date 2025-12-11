超商涼麵「微波加熱」更好吃！台灣人全吃錯？前店員認證：口感好很多

涼麵是許多人平時愛吃的餐點。一位男子近日到統一超商消費時發現，超商的自有品牌麻醬涼麵竟然標註「加熱更好吃」，讓他忍不住傻眼，貼文曝光後引發熱議，許多網友認為涼麵微波加熱相當違反常理，不過有前超商店員出面說明，加熱時要先把醬麵分離，將麵體微波加熱後再倒入冰涼的麻醬，口感真的會升級不少，「麵的口感會好很多」。

原PO在Threads發文表示，他到統一超商消費時，發現自有品牌麻醬涼麵包裝上標註了「加熱更好吃」，讓他傻眼直呼，「加⋯什麼？」

對此，許多網友紛紛回應，「熱涼麵！涼熱麵！麵麵俱到，大碗熱涼！」、「涼麵加熱真的變麻醬麵」、「油麵稍微加熱，那個油香味更明顯，麵也會變更Q彈，但是不要加太熱」、「涼麵很燙要吹一下再吃喔」、「他們產品部可能最近到屏東旅遊，發現了炒涼麵」、「你猜為什麼要叫涼麵，因為它就是涼的」、「對，我上次看到也覺得這根本邪教」、「御飯糰我還能接受，這個要加熱我實在無法」、「所以熱的涼麵算是溫麵嗎」。

有前超商店員則說明，「全家做了7年的我必須告訴各位，全家的涼麵加熱5－10秒，然後再把冷的醬倒進去，真的很好吃！大概是我進入全家的第4個月，我的店長告訴我的吃法，我吃一次嚇爛！有夠好吃，麵的口感會好很多」。

