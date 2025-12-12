「超商涼麵」標註1吃法網傻眼 官方認證：口感更佳





便利商店涼麵冷爽清香，醬料入味，簡單冰鎮即可享用，快速解饞又美味，是忙碌生活的輕食首選。不過日前一名網友在網路上發文，他指發現超商的涼麵出現了「加熱」建議，他拍下照片PO網引發熱議。

一名網友在Threads上發文「今天發現7-11涼麵出現了微波建議，讓我想起國中的一個冬天，便利店的漂亮姐姐教我微波涼麵，吃起來有點像清爽版的麻醬麵。」他表示現在偶爾還是會請店員微波涼麵，「店員都會一臉震驚，怎麼會有人微波涼麵，啊就真的蠻好吃的嘛！」

還有一名美食部落客也在Threads上發文「網友推薦！涼麵微波更好吃！？真的假的馬上試試，竟然是真的」他表示撕開包裝後，醬包拿出，微波加熱約10秒，加熱後麵條口感變得更Q彈，許多網友看了以後紛紛大讚「不愛吃冰冰涼涼油油的食物，涼麵我也是熱熱吃」、「就從麻醬涼麵變成麻醬麵」、「熱會讓醬汁香氣更明顯，原因大概是這樣」、「以配料來講 確實就是武漢熱乾麵那種感覺」、「現在才知道太慢了！！7年前就這樣吃了！」、「網友太淺了⋯我都買回家加辣油炒⋯」、「我爸10幾年前就這樣吃過了他是先知」。

「涼麵加熱」是7-11近期推出的新吃法。官方觀察到自11月起氣溫劇烈變化，民眾對暖胃餐點需求增加，因此特別規劃了一系列溫補鮮食及隱藏版加熱吃法，例如夏季熱銷的「真飽經典麻醬涼麵」和「真飽香辣麻醬涼麵」，改用微波加熱後口感更佳，讓涼麵也能變成熱麵，風味更加特別。

（封面圖／翻攝photoAC）

