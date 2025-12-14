超商涼麵「隱藏吃法」大曝光！7年內行人首吃就嚇爛

生活中心／王靖慈報導

最近一位網友在超商看見架上麻醬涼麵時，意外發現包裝盒上竟然貼著一個貼紙，上面的「隱藏吃法」讓他當場傻眼，照片曝光後，貼文引發不少話題，有許多網友看到才震驚發現，原來涼麵還能這麼吃。





他驚見超商涼麵「邪教吃法」愣住了…7年內行人點頭讚：我吃一次嚇爛！

原PO發的超商涼麵照。（圖／翻攝自Threads）

一位男網友10日在超商冷藏貨架上選購即食品時，看見2款麻醬涼麵上，各都貼著一個圓形橘色貼紙，貼紙上竟寫上「HOT！加熱更好吃」的標語，意外曝光的隱藏「加熱」吃法，讓他瞬間愣住，隨後他在Threads上發文：「加…什麼？」，並附上圖片。

留言區有內行網友認證吃法。（圖／翻攝自Threads）





貼文一出，立刻引發網友熱議，直至現在已突破87萬次瀏覽，以及3.7萬讚。其中一部分網友對此相當震驚，疑惑表示：「涼麵加熱還叫『涼麵』嗎？」、「你要確欸？不要7騙大眾耶」，甚至有網友搞笑說：「熱麵」、「涼麵還沒賣完冬天就到了，只好貼個加熱貼紙，假裝它冬天也很適合吃」；不過另外有大批網友都表示自己吃過這個「隱藏吃法」，點頭大讚：「加熱不得不說是真的蠻好吃的」、「微波10秒會很好吃，真的！」、「油麵稍微加熱，那個油香味更明顯，麵也會變更Q彈，但是不要加太熱」、「加熱一下真的比較好吃，幾年前同事就這樣推薦了」，更有一位自稱在超商工作7年的內行網友跳出來，認證表示：「涼麵加熱5～10秒然後再把冷的醬倒進去真的很好吃！」，還稱這是他們店長告訴他的，並大喊：「我吃一次嚇爛！有夠好吃，麵的口感會好很多」。









