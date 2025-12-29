超商濺血！2男進出「擦撞肩膀」引戰 父出頭反傷

兩名男子在超商門口小擦撞，一撞點燃怒火激烈爭吵，兩分鐘後趙男父親現身，氣勢兇猛替兒子出頭。（圖／東森新聞）





為了小事大打出手，還打到受傷流血，真的值得嗎？台南永康一間超商，兩名男子一進一出，互不相讓擦撞肩膀，結果就站在門口大吵，吵到後來其中一人的父親挺身而出，替兒子發聲，吵得相當激烈，互推之後大打出手，超商的地面滿是血跡，警方到場後要求雙方冷靜下來，並請救護人員先替他們包紮，幸好沒有大礙，事後雙方互告傷害。

趙男父親vs.陳男：「啥x啦，（怎樣怎樣，你再前進視為攻擊意圖），你在說什麼，你怎樣，（你可以叫警察來，你不要靠過來），怎樣，（你這樣視為攻擊意圖，你再前進視為攻擊意圖），你推我喔，（你有沒有往前。）」

兩人動手進到超商內互毆，消失在畫面中，過沒多久警方到場，趙男父親口鼻流血，還滴到地板上，趕緊用衛生紙摀住，此時雙方已經冷靜下來。

陳男vs.警方：「他爸過來是直接用恐嚇的眼神過來的，（你需不需要送醫），我沒受傷。」

目擊民眾：「出來的時候擦撞到，然後就開始，雙方在那邊互吼，他們就是進去裡面才打的啊，原本在那邊吼來吼去而已。」

目擊民眾嚇傻，先是聽到爭吵聲，後來竟然演變成肢體衝突，還打到流血。事發在台南永康一間超商，27號晚間，陳男和趙男進出店門互不相讓，擦撞肩膀起口角，結果趙男的弟弟和父親，加入戰局幫腔，雙方互推之後，三人扭打在一塊兒，混亂中造成不同程度受傷，三方決定互告傷害。

永康分局副分局長謝貴琳：「本案三名男子，皆提出傷害告訴，全案依刑法傷害罪，移送台南地檢署偵辦。」

非當事民眾：「道歉就好了啊，可以好好講。」非當事民眾：「看誰去撞到，對不起就好了。」

就因為撞了一下肩膀，事件擴大成肢體衝突，鬧到警方到場，自己還受了傷，雙方還得上法院互告，實在是得不償失。

