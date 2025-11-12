超商無極限！7-11驚現「麵包機、沙拉吧」全家可吃火鍋
便利超商的服務範圍持續擴大！有網友近日在社群媒體上分享，發現7-11有「自助烤麵包機」 與 「自助沙拉吧」，不過目前為總部門市（台北市信義區東興路67號1樓）試營運階段。另外，全家更推出即興開鍋「廚神小當家」，讓不少民眾大喊超商店員根本是萬能！
原PO在Threads上分享，「711現在竟然連『烤麵包機』都有了！」，從照片可見，民眾可在自助加熱麵包專區挑選麵包，至櫃檯結帳後，再放入烤麵包機加熱，完成後夾入紙袋即可享用，方便又新奇。
此外，7-11自本月3日至14日推出自助沙拉吧「莎拉沐 SALAD MOOD」，提供生菜、海鮮、雞肉、牛肉、火腿等多樣配料，採秤重計價方式，每公克0.79元；若不足100公克則以79元計算，超過則依實際重量四捨五入，供應時段為每日中午11時至下午2時，以及晚間4時至7時。
全家則從今起至明（2026）年1月6日，推出即興開鍋「廚神小當家」，主打能隨時隨地、輕鬆享受熱騰騰的火鍋，並祭出超值優惠，蔬菜、肉品、火鍋料任2件88折，湯底專區指定品任2件77折，再享商品加價購。
