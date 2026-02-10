超商煮茶葉蛋電鍋「沒用內鍋」 專家揭原因

一名OL與同事在公司用電鍋煮火鍋慶祝尾牙，直接使用外鍋烹煮，引發網友熱議，有人批評不衛生，也有人聯想到超商茶葉蛋同樣是用外鍋直接煮；對此經常分享家電知識的「元暉家電」解釋，超商使用的電鍋並非一般家用款，是專門為煮茶葉蛋設計的機型，鍋體經過特別防護處理，沒有內鍋反而傳熱更快。

原PO近日於Threads發文指出，公司今年沒有舉辦尾牙，同事們自行叫披薩，還用電鍋煮了一大鍋火鍋慶祝。

貼文曝光後，引來大批網友糾正，直呼直接使用電鍋外鍋煮火鍋非常不衛生，但也有人聯想到超商茶葉蛋的煮法，指也是直接用外鍋煮，掀起熱議。

網友紛紛留言，「電鍋可以不放內鍋嗎？不是很髒」、「沒用內鍋也太勇敢」、「電鍋不是這樣用的」、「那個大同電鍋是不是沒放內鍋」、「大家是不是忘了超商的茶葉蛋，也都沒有內鍋啊」、「沒用內鍋，嚇到我了」、「怎麼多年來，就沒人說超商的茶葉蛋，也是直接用外鍋煮啊」、「大同電鍋沒有放內鍋太可怕了」。

針對超商茶葉蛋電鍋沒用內鍋，「元暉家電」昨（9日）於社群平台表示，超商電鍋並非普通家用款，是專門用來煮茶葉蛋的機型，鍋體經過特別防護處理，容量大、補貨方便，沒有內鍋傳熱更快，也更省電。

