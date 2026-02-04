超商熱狗變「熱貓」嘗鮮送15萬黃金 萌貓周邊免費拿

全家響應貓之日推出貓系烘焙新品及超萌「熱貓」吊飾，貓奴還有機會抽造型熱貓黃金。（全家提供／朱世凱台北傳真）

2月22日迎來「貓之日」，超商順應節日創意出擊，全家去年打趣將「熱狗」變成「熱貓」掀起熱烈討論，今年特別回應網友敲碗，開賣「熱貓造型吊飾」及貓系烘焙新品等；7-11即日起與日本IP「mofusand貓福珊迪」合作推出逾10款貓咪聯名商品，2月20至22日買指定商品時，結帳收銀機還會發出「喵」叫聲，相當可愛。

全家正式回應貓奴敲碗聲，讓「熱狗改賣熱貓」成真，推出超萌「熱貓造型吊飾」。（全家提供／朱世凱台北傳真）

根據農業部2025年寵物登記資料顯示，全台貓隻登記數首度超越犬隻，寵物已成為家人般的情感陪伴，全家觀察，寵物用品銷售持續成長，其中貓食業績雙位數成長，超越狗食，印證「貓派」族群快速擴張。全家響應貓之日，推多款兼具造型巧思與美味口感的貓系話題商品，首推3款「貓系烘焙」新品，包含香濃美味的「喵咪布丁風味奶油包」、以貓尾巴為造型靈感、口感細緻的「貓貓尾巴捲蛋糕」，及結合時令草莓的「minimore草莓貓貓塔」；人氣熟食「哈逗堡」經典商品「金黃起司熱狗」同步升級，以獨家捶打工法打造Q彈多汁口感，3月3日前購買哈逗堡熱狗系列任2件，即可加價39元入手超萌「熱貓造型吊飾」。

7-11聯名「貓福珊迪」推出創意商品，品項涵蓋烘焙甜點到寵物用品，還有期間限定的貓貓新年賀歲主題門市。（7-11提供／朱世凱台北傳真）

活動期間凡購買「全家貓之日」指定商品，單筆滿222元即可參加抽獎，有機會將重達6.81錢、價值約15萬的「黃金熱貓」帶回家；購買指定寵物商品，更享2件8折、4件77折優惠，還可於全家App集章兌換主食罐或造型周邊，讓家中主子也能穿上全家制服。最後，即日起至3月3日，全家攜手「好好善待動物協會」與「社團法人台南市貓狗流浪終點協會」，於全台店舖自動門張貼「浪愛回家」靜電貼，消費者入店時掃描QR Code即可查看待認養浪貓資訊，讓每一次走進「全家」，都多一個遇見生命故事的可能。

7-11自2023年起便觀察到貓食、用品市場崛起，相關寵食與寵物用品更是帶動相關類別業績雙位數成長，此次再度響應貓之日，於全台限定門市整合主題販售獨家限定的「貓福珊迪 怪獸部落搖搖鮮肉酥串串包」、限定3300家寵物專區門市推出「貓福珊迪 汪喵星球原肉凍乾零食」等獨家包裝商品，寵食換上虎鯨貓、鯊魚貓等超萌包裝；另有獨家超萌7-11縮小門市的「汪喵星球毛小孩便利店福箱」，內含點心罐與人氣零食，還加贈應景春聯貼紙、紅包袋，市值超過500元，福箱變成萌寵最佳藏身處。

7-11同步推出8款「貓福珊迪」聯名烘焙及甜點商品，包括貓貓們變裝成甜點小廚師躍上貓咪形狀的「糖片土司」、捲捲彷彿貓咪尾巴造型的「虎皮蛋糕捲」、有著萌萌貓耳造型的「舒芙蕾布丁」；還有草莓貓、愛心貓、甜甜圈貓等迷人貓貓們跳上「草莓果泥麵包」、「草莓派」、「巧克力蛋糕土司」、「杯子蛋糕」、「日式厚切年輪」化身各式可口午茶甜點，增添開箱品嚐趣味；另外，自2月18日起全台限定門市販售思樂冰、雪淋霜、酷聖霜的門市，也推出貓咪耳朵「貓杯蓋」。「CITY TEA現萃茶」與「！＋？ CAFE RESERVE＋TEA 不可思議茶BAR」同時開賣限量16萬杯的「喵財進寶提拉米蘇風味奶茶」，前7萬杯嘗鮮者可免費獲「喵開運杯塞」。

