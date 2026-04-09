超商熱賣「炸馬桶神器」暗藏危機 醫示警：根本高劑量瀉藥！
近期在台灣超商熱銷的韓國乳酸輕盈飲因強大排便效果爆紅，卻引發醫療專業人士的警示。大腸直腸外科專科醫師何建霖指出，該飲品之所以能快速產生通便作用，主要源自成分中的山梨醇，這類天然代糖實質上是一種滲透性瀉藥，過量攝取恐引發嚴重腹部絞痛與腹瀉。
何建霖醫師發文表示，山梨醇在腸道吸收不良，進入大腸後會產生滲透作用、保留水分，因而被當作軟便藥使用。然而這類物質也容易被大腸內的細菌發酵，產生脹氣的副作用。他強調，該款韓國乳酸飲單瓶含有34.6公克的山梨醇，劑量相當驚人，已接近成人每日建議上限的38公克。
醫師進一步列舉數據說明山梨醇的風險：一般人攝取5克就可能輕微脹氣，10克會導致腹部不適，超過20克則可能引起嚴重腹痛。該款乳酸飲單次飲用劑量高達34.6公克，短時間內極易引發劇烈腹瀉與絞痛。對於體重較輕的幼童而言，單瓶劑量更易產生過量風險，何建霖醫師因此建議家長應多加留意，避免孩童飲用。
保健食品業者也表示，一般人體腸胃對山梨醇的耐受量約10克，攝取過多容易造成脹氣及腹瀉。業者解釋，糖醇進入大腸後因吸收不良會停留腸腔內，被腸道菌發酵產生氣體，同時增加腸道滲透壓，使腸道細胞內的水分大量釋出，導致大便變稀、形成腹瀉，「高劑量的山梨醇就是瀉藥」。
多名網友在社群平台分享飲用經驗，表示超商販售的黑棗與蘋果奇異果口味乳酸飲，飲用後約1至2小時內即出現頻繁上廁所、腹瀉的明顯反應。網友提醒若不在家或人在不方便上廁所的地方，不要輕易嘗試，「根本炸馬桶神器」、「喝完2小時一直在腹瀉，只能一直坐在馬桶上」等評論引起廣泛討論。
何建霖醫師也強調，改善便祕應以多攝取蔬果與水分為主，成人偶爾飲用尚可，但絕不建議孩童使用。藥師與保健食品業者均提醒民眾切勿一次大量飲用，尤其腸胃敏感者更應特別留意。網友們在看到相關警示後反應不一，有人表示「早上在超商有看到耶，但我第一個想法是竟然可以不用冰」，也有人直言「太晚看到，我買了2個口味」，更有網友認為「這就是衛教的重要性」。
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