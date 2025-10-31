超商熱食大戰開打！7-11推蒸烤馬鈴薯、全家湯底77折

國內超商雙雄7-ELEVEN與全家便利商店因應天氣轉涼，相繼推出冬季熱食新品與優惠活動。根據業者統計，早晚溫差帶動熱飲及熱食需求提升近1成，兩大超商積極搶攻這波冬季商機。

7-ELEVEN即日起於各門市開賣熱罐飲料，品項涵蓋咖啡、牛乳、奶茶、紅茶等超過10款選擇，售價介於30元至49元之間。其中特別推薦日本製造的UCC原味咖啡乳飲品，強化消費者搭餐需求。

在熱食部分，7-ELEVEN於台北市限定44間門市首度開賣「蒸烤雙吃」馬鈴薯，採用澳洲品種連皮販售，口感綿密扎實，提供現蒸與現烤兩種選擇。關東煮也在今年冬季於上千間門市陸續販售，並推出韓國國民美食「韓式魚板串」，即日起至11月11日提供全品項任選買4送1的優惠。

7-ELEVEN的「饗喫鍋」火鍋專區今年擴大至4000間門市導入，販售小份量、輕火鍋周邊商品，方便消費者24小時就近採買。近期更上架日本HORINISHI萬用香料粉、人形町今半壽喜燒醬等旅日人氣伴手禮調味料。

在韓式料理新品方面，7-ELEVEN攜手涓豆腐合作，開發涓豆腐韓式豆腐鍋、涓豆腐泡菜冬粉、涓豆腐韓式雜菜冬粉等3款道地韓式料理。另有2款由台南晶英酒店主廚監製的韓風料理，包括辛奇醬炒牛肉便當與韓式炸雞起司丼。同時推出多款即食韓風輕食，如韓式烤牛肉多彩飯卷、宗家府泡菜鮪魚新極大飯糰、韓式燒肉泡菜飯糰與香辣魷魚拌麵。

全家便利商店則主打火鍋季活動，即日起至明年1月6日推出湯底鍋料指定商品任2件77折優惠。集結老四川麻辣鴨血、高雄劉家酸菜白肉鍋、新加坡發起人肉骨茶湯底等人氣品牌，以及FamiCollection花雕雞湯、薑母鴨湯等自有湯底。

FamiSuper超市店同步推出新鮮蔬菜、火鍋肉片、海鮮、豆腐、泡菜等指定商品任選2件88折優惠，並加碼抽smeg美學家電組。即日起至11月25日，購買湯底或鍋物商品任兩件，可獲鍋物79折券與滿3件最高折100元優惠券，線上線下皆適用。

全家的FamiPort預購服務網羅多款名店鍋物，包括青花驕青花椒麻辣鍋、門前隱味牛三寶牛肉爐、名廚美饌麻辣串串鍋及YACHE韓式蔬食鍋系列。即日起至11月23日，預購商品任兩件95折、三件以上92折，讓消費者不用排隊也能在家享受冬季圍爐美味。

兩大超商在冬季來臨之際，各自推出不同的熱食策略。7-ELEVEN著重於現做熱食與韓式料理的多元化，全家則主打火鍋商機與預購服務。隨著氣溫持續下降，預期將帶動更多熱食消費需求，超商通路的冬季熱食大戰正式開打。

