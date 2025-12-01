超商熱食戰升級！ 玉米濃湯PK燒仙草PK紅豆湯

想喝玉米濃湯，現在不只速食店有，連超商也能買到了。（圖／東森新聞）





想喝玉米濃湯，現在不只速食店有，連超商也能買到了。萊爾富推出新品玉米濃湯，12月1日正式上市，還附上胡椒粉包，讓消費者自己調味。看準秋冬熱食商機，OK超商推出紅豆湯，7-11則有燒仙草，不過不少民眾也好奇，超商販售的湯品用料到底多不多。

將湯粉倒進杯子，再加入熱水，黃澄澄的玉米濃湯立刻冒出濃郁香氣，超商也能喝到熱騰騰濃湯，讓不少人覺得新奇。熱飲市場競爭激烈，咖啡拿鐵已不足以吸引顧客，超商紛紛改推各式湯品暖胃。

加熱後的玉米濃湯喝起來有點像現煮，新品還附上胡椒粉包，消費者可自己加入增加風味，全台北中南門市同步開賣。民眾表示隨時都能喝得到非常方便，不用特地跑到餐廳，有人也說超商販售湯品很少見，冬天喝上一杯剛剛好。

超商熱飲升級戰全面開打。除了萊爾富的玉米濃湯，OK超商販售紅豆湯，7-11也推出燒仙草。為了解答用料多不多，《EBC東森新聞》實際試倒比較。玉米濃湯裡的玉米粒滿滿，但沒有洋葱丁、蛋花、馬鈴薯或火腿，屬於單純的玉米濃湯基底。燒仙草的配料相對多元，有仙草、芋圓、花生與少量紅豆，但也有消費者反映紅豆偏小顆、配料不算多。超商版本的紅豆湯也較單一，只有紅豆加少許蔗糖，沒有湯圓和芋圓。

無論是燒仙草、玉米濃湯或紅豆湯，冷風一吹就讓人想來一杯。雖然配料不算豐富，但走進超商隨時買得到，方便性依舊吸引不少消費者，就看市場是否買單。

