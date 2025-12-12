超商物流寄送20萬元 海巡員拆驗包裹及時攔詐欺款

cnews204251212a12

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

海巡署金馬澎分署第七岸巡隊尖山安檢所人員，今（12）日上午在物流貨物拆驗勤務中，發現有1個包裹內，竟夾藏了新台幣20萬元現金。金馬澎分署表示，由於情節可疑，值勤人員隨即依程序通報警方到場，共同查證金流來源。調查發現，這筆現金竟涉及「網路黃金投資」詐騙案件，是詐騙集團指示被害人，透過超商物流寄送現金，以規避金流查緝。

海巡署表示，澎湖縣馬公警局龍門派出所及偵查隊員，獲報後介入偵辦，清查確認這筆20萬元現金，涉及「網路黃金投資」詐騙案件。竟是詐騙集團指示被害人，透過超商物流寄送現金，以規避金流查緝；所幸海巡人員即時查覺異常並通報處置，成功阻斷不法金流，避免被害人財產受損。

海巡署表示，近年詐騙手法不斷翻新，詐欺集團常以超商店到店、貨運物流等方式，轉移現金或作為斂財工具。尖山安檢所人員快速反應、與警方密切合作，有效遏止不法，展現了「跨機關反詐」的執法效能。

金馬澎分署呼籲，民眾若接獲要求，須透過超商寄送金錢、遊戲點數，或其他可疑指示，務必提高警覺。切勿依照對方指示操作，並可撥打165反詐騙專線，或110報案電話求證，避免成為詐騙集團的下一個目標。

照片來源：海巡署提供

