超商狼襲胸袁艾菲！ 老公老魚赤膊怒噴：會有報應的

袁艾菲在超商遭陌生男子襲胸，老公「老魚」氣炸拍片怒斥噁男。(袁艾菲IG@老魚IG)

女星袁艾菲與老公「老魚」結婚多年，感情始終甜蜜如初，老魚更常在社群平台分享護妻點滴。然而，近日老魚卻罕見地在鏡頭前大發雷霆，起因竟是袁艾菲在超商遭到不明男子惡意襲胸，對方甚至在犯案後僅冷冷留下一句「抱歉」，讓老魚氣到錄片痛罵，直言：「這是有種子法則的！」

在影片中，老魚對著鏡頭難掩怒火，透露袁艾菲近期在超商遇到一名行徑囂張的男子，竟當眾伸手摸她的胸部，且摸完後還看著袁艾菲說「抱歉」，態度毫無悔意。 老魚氣憤表示，這類事件他已經忍了很久，許多男生可能覺得法律刑責輕、或者看準女生會隱忍，就心存僥倖「賭賭看」。

老魚心疼老婆之餘，也嚴正警告這些不肖份子，強調女生不反擊並不代表不知道，可能只是當下被嚇到或不知如何表達。 他更引用「種子法則」警告，種下什麼因，未來就會得到加倍的果報，並呼籲女性朋友：「只要覺得有一點怪怪的，就要跟所有男生保持距離，保護好自己。」

袁艾菲與老魚不時就在社群發糖，大量合照散發甜蜜氣息。（老魚IG）

老魚與袁艾菲2019年結婚，原來兩人早年經「無名小站」認識，曾短暫交往10個月，分手後長達10年沒有什麼互動，直到老魚某次與朋友提到袁艾菲，鼓起勇氣打電話給她約她敘舊，最終復合、結婚。老魚雖然並非演藝圈中人，但他是一名頗具才華的攝影師與創意工作者，平時不僅負責幫袁艾菲拍攝美照，更是她個人YouTube頻道的重要推手。

兩人婚後時常在社群平台放閃，老魚更曾在影片中感嘆，袁艾菲結婚後這類騷擾事件雖已大幅減少，沒想到如今竟又在超商發生意外。 這次他選擇站出來為愛妻發聲，不僅展現「護妻狂魔」的霸氣，也讓網友紛紛留言力挺，譴責職場或生活中的性騷擾行為。

