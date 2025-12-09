超商猴子？北市萬華1男酒後大鬧小7 警到場壓制逮人

即時中心／林耿郁報導

台北市萬華區昨（9）晚7點多發生一起鬥毆事件；一名68年次紀姓男子，在桂林路、梧州街口一間超商內，因酒後失控與友人發生衝突，吸引不少民眾圍觀。相關畫面被PO上threads，網友戲稱這是「2025青山王盃開賽」引發熱議。

萬華警分局表示，鬧事的紀姓男子當時酒後情緒不穩。警方獲報到場勸阻，但對方持續激動，遂依法將人壓制、保護管束後帶離現場，無人受傷；後續通知其妻前往派出所，將紀男帶回休息。

警方呼籲，民眾飲酒應適量，若發生糾紛務必保持冷靜，避免因一時衝動觸法；若遇到衝突情形，也可立即報案由警方協助處理，以維護自身與周遭安全。

《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

