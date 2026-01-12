超商現點現做拚場！日本神級炸物台灣吃得到 人氣果昔首亮相

7-11首度導入「智能果昔機」。（7-11提供／朱世凱台北傳真）

7-11「現炸炸物專櫃」引進北海道可樂餅、黃金脆薯餅、帶骨德式香腸等人氣炸物小點。（7-11提供／朱世凱台北傳真）

全家「SOHOT炎選」販售高達70款現烤點心、炸烤物。（全家提供／朱世凱台北傳真）

全家已於2023年在限定店舖展開「現打果昔」販售測試。（全家提供／朱世凱台北傳真）

萊爾富「果C果昔」包括「蘋果藍莓」等豐富口味。（萊爾富提供／朱世凱台北傳真）

OKmart「哈燒熱點」明星商品包括香酥棒腿、葡式蛋塔等。（OKmart提供／朱世凱台北傳真）

超商靠現點現做拚場，鎖定消費者偏愛熱騰騰熟食和新鮮現做飲品，透過新型設備與簡易作業流程，讓消費者輕鬆享用多元餐食，間接推升客單價。

不少人到日本超商都會點杯現打果昔打卡，如今台灣7-11也喝得到，業者日前首度導入「智能果昔機」，只需約90秒就能喝到果昔，口味包括莓果香蕉、芒果鳳梨、草莓紅芭樂、綠果昔，目前限定於欣旺、福正、民欣3家門市販售，品牌更以該設備獨家開發「鮮玉米濃湯」，並預告後續會評估消費者回饋，挑選適合商圈擴大導入機台；此外，7-11也在台場、金旦、金崙3間台北地區門市與台中港務門市推「現炸炸物專櫃」，引進北海道可樂餅等炸物小點，為搭餐提供更多選項。

全家於2021年推新型態熟食區品牌「SOHOT炎選」，販售高達70款現烤點心、炸烤物，目前已導入全台逾700間店舖，熱銷商品除了來自日本全家的黃金雞腿排，更有高人氣葡式千層蛋塔等商品，即日起SOHOT炎選現烤點心、炸烤物享任2件88折；現做飲品部分，全家於2023年起在3家限定店舖展開「現打果昔」販售測試，提供木瓜牛奶、香蕉牛奶、蘋果鳳梨與綠拿鐵口味，業者分析，現打果昔以夏季為銷售高峰，銷量較冬季高出3倍以上，後續將依季節特性與商圈條件擴大測試規模。

萊爾富2025年2月推出自有品牌「果C果昔」後，每月替門市創造逾15萬杯銷量，挹注門市600萬元業績，現今擁有蘋果藍莓、鳳梨芭樂等多種口味，成為品牌贏得社群話題的利器之一；而自助熟食區近期主推「煙強」香腸，以國產豬肉製作，紮實口感、蒜味香氣同樣吸引一票民眾嘗鮮。

OKmart自豪是超商現烤炸雞始祖，於2012年就推「哈燒熱點」熱食櫃，明星商品包括香酥棒腿、葡式蛋塔等，且每當氣溫下降，炸雞類的銷售就翻倍，最高銷量單日可達5000支，頗受上班族青睞。

