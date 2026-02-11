超商用券換大冰拿！店員跳針「狂問2字」 萬人氣炸：讀書犯法嗎？

生活中心／黃韻璇報導

台灣便利商店密度相當高，已經是許多人生活中不可或缺的一部份，超商的功能更是多到數不清，很多人上班前會到超商買一杯咖啡提神，超商也推出APP寄杯等各式優惠，然而近日有民眾到超商要兌換咖啡時，和店員一段對話卻讓他氣炸。

有網友近日在Threads發文分享自己近日在超商買咖啡時遇到的窘境，原PO拿券給店員表示自己要一杯冰拿鐵，然而店員卻詢問「你要月幻嗎？」但原PO沒聽懂，心想自己沒有要這個，因此再次重複「我是要冰拿鐵」，不料店員卻鍥而不捨追問「對，你要用月幻的嗎？」

網友超商換大冰拿，店員誤將「兌換」讀成「月幻」。（示意圖／資料照）

原PO疑惑以為是超商推出什麼新的品項，讓店員需要如此瘋狂推薦，不過原PO也耐心再次重申「不用，一般冰拿鐵就好」，這時店員表示「你是要用這個券月幻對嗎？」讓原PO瞬間秒懂，忍不住在心中怒吼「XXX那個字叫兌ㄉㄨㄟˋ」，事後他笑稱，自己以為是有一杯咖啡叫「月幻」。

貼文引爆上萬網友共鳴，紛紛在底下留言分享自己聽過別人說錯讀音的尷尬經歷，「我還有聽過買房下『幹旋』的」、「曾經在工作上有一位學長：你不覺得你的code這一段很『雞助（ㄓㄨˋ）』嗎？想半天才明白他說的是雞肋」、「還有是嵌入不是『崁入』，拜託不要再『砍』了救命喔」、「20年前我在星巴克上班的時候聽過無數次『棒』果拿鐵」、「還有！租賃（ㄌㄧㄣˋ）、烘焙（ㄅㄟˋ）」、「現在讀書犯法了嗎」。

