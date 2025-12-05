超商用ibon遭人襲臀！他辯「看對面店家有無營業」被駁回 判賠6萬元

嘉義地方法院。（圖／報系資料照）

嘉義一名女子日前在超商使用ibon機台時，突遭陌生王姓男子從後方伸手碰觸臀部，因此提告性騷擾及求償，事後王男辯稱只是想查看店外情況、並未注意有人在前。法官審酌其行為與監視畫面不採信其說法，依法判他拘役20日，並須賠償6萬元。

判決書指出，今年8月某天上午，王男於一家超商趁A女操作ibon機台時，從後方以右手碰觸A女臀部，讓A女氣得提告性騷擾並求償。

王男於警詢及偵查時辯稱，自己當時是想看超商對面的碗粿店是否營業，才會走到ibon機台旁邊，並沒有發現有人在附近，而他走路過程中將雙手從背後擺動到身體兩側，結果A女突然大聲表示有碰觸到其臀部，他才知道不小心碰到其身體。

然而，依照相關畫面顯示，王男當時沿走道朝A女站立位置緩慢靠近，原本雙手放在身後腰際互握，但走到A女右後方時，便將右手微微垂放，並在接近A女時將右手向外及向前碰觸A女臀部，且A女發覺臀部遭碰觸後即以手揮開並往後倒退。

對此，法官表示，事發地點的走道空間不大，且王男是朝A女站立位置前進，認定王男聲稱「未注意A女站立於ibon機台旁邊」顯非實情；此外，一般人在與陌生人接近時，為避免雙方身體有所接觸造成受傷或其他不必要誤會，大多會刻意側身甚至停下腳步讓對方先行通過等方式保持相當距離，但王男不僅未刻意保持距離，甚至有意識地刻意施加力道而將手向前及向外觸碰A女下半身。

法官認為，王男是出於性騷擾犯意而故意為之，行為極不尊重A女，並造成A女噁心感受及恐懼心理，審酌王男高中畢業、未婚、無子女，且無業、獨居並仰賴父親積蓄過活，加上他患有情感思覺失調症（雙相型）、領有中華民國身心障礙證明，依犯性騷擾防治法判他拘役20日，得易科罰金。

民事判決部分，A女要求王男賠償她10萬元精神撫慰金，王男覺得金額太高，僅願意賠償2萬元，法官則判定10萬元確實過高，判賠6萬元。

《CTWANT》提醒您：尊重身體自主權，請撥打113、110。

