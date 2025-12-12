超商男月薪4萬喊「每月供10萬」包養女子 見面竟伸狼爪挨告

王男表示想包養小花，相約在汽車旅館面談價格，卻趁機強制猥褻小花。（示意圖／翻攝自pexels）

高雄一名36歲王姓男子是超商店員，月薪4萬元，去年他透過包養網站認識小花（化名）後，表示「願意每個月提供8萬元至10萬元的包養費」為條件，約小花在汽車旅館面談價格，沒想到2人見面後，王男竟強行猥褻小花得逞，隨後小花報警提告。案經橋頭地方法院審理後，王男被依強制猥褻罪判處6個月徒刑，得易科罰金，可上訴。

根據判決書指出，王男去年在包養網站上認識小花，提出每月8萬到10萬元的包養條件，並要求面談。2024年7月4日，2人在汽車旅館碰面，王男竟要求小花幫他按摩，接著利用體型優勢，無視小花的拒絕，強行對小花實行猥褻得逞。

事後，小花多次聯絡不到王男，不甘受辱後報警提告，檢方偵審期間，王男否認犯行，因證據不足以認定為強制性交罪，檢方改依強制猥褻罪起訴王男。

法院審理時，王男改口認罪，表示自己高職畢業，是超商店員，月收入約4萬元，還要扶養父親。王男透露，他並非不想賠償，只是雙方對賠償金額意見不合，因此未能達成和解。

法院審理後，認為王男為滿足私慾違反他人意願，雖然沒有前科，但未與被害人達成和解或賠償，因此依強制猥褻罪，判處王男6個月有期徒刑，得易科罰金18萬元，全案仍可上訴。

