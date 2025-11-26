超商砸億元裝「AI飲料機」！70秒做好一杯 千家門市都喝得到

生活中心／賴俊佑報導

全家歷經2年、耗資億元打造「智能膠囊茶機」。(圖／全家提供)

2大超商搶攻「茶金」商機！全家Let’s Tea攜手35年製茶龍頭桔揚集團，歷經2年、耗資億元打造市場首見「智能膠囊茶機」，70秒就能完成精品茶飲，預計年底前於全台1000家全家門市登場；7-ELEVEN雙茶金品牌導入「AI智能現萃茶機」，掃描QR CODE就能做茶飲，服務據點已遍佈全台超過3500處商圈。

「智能膠囊茶機」具備「小機身、省勞務、多品項」3特色，70秒做好一杯茶。(圖／全家提供)

全家耗資億元打造「智能膠囊茶機」 70秒做好一杯茶

全家布局茶飲市場超過10年，陸續開發原茶、奶茶、果茶和現煮茶4大產品線，去年全店導入封膜機，今年初瞄準無糖茶趨勢推出新品，帶動茶飲業績成長2成，為提升店鋪空間效率、升級茶湯品質和優化出杯效率，全家邀請35年製茶龍頭桔揚集團，投入億元研發第四代煮茶機「智能膠囊茶機」。

「智能膠囊茶機」具備「小機身、省勞務、多品項」3特色，機台寬度僅約14公分，與前代設備相比減少75%，介面操作更直觀，店員一鍵煮茶70秒即可出杯，比人力手動製作茶飲90秒省下約20秒時間。

「智能膠囊茶機」同步搭載「雙段式AI萃茶技術」，模擬重統泡茶技術，重現職人級茶香；Let’s Tea茶膠囊採用「膠囊充氮保鮮」獨家工法，有效延長茶葉鮮度與穩定度，且份量精準，確保每杯茶飲都能維持一致茶香和口感。

全家首波推出4款現煮精品茶，包括以百小時窨製工序淬鍊的「五窨茉莉茶后」、焙香濃厚的無咖啡因「金焙蕎麥茶」、甘潤清香的「白烏龍茶」與溫潤順口的「鮮露紅茶」，4款現煮精品茶亦同步推出奶茶選項，滿足不同飲用偏好，即日起至12月9日更推出Let’s Tea現煮茶原茶、奶茶買1送1優惠；「智能膠囊茶機」預計年底前導入1000家店鋪，明年擴大導入至3000店。

7-ELEVEN導入「AI智能現萃茶機」，掃QRcode就能做好一杯茶。(圖／7-ELEVEN提供）

7-ELEVEN表示全台超過3500家門市導入「AI智能現萃茶機」。(圖／7-ELEVEN提供）

7-ELEVEN導入「AI智能現萃茶機」 掃描QR CODE就能秒速出杯

7-ELEVEN深耕現做茶飲逾10年，2020年起獨家開發擁有專利的「原葉單杯萃茶機」，今年6月7-ELEVEN雙茶飲品牌「CITY TEA現萃茶」與「!+? CAFE RESERVE + TEA 不可思議茶BAR」同步導入「AI智能現萃茶機」，搭配自動化製冰機、自動化封膜機等多元智能設備，只需掃描QR CODE就能秒速出杯，透過多元智能的現萃手搖飲生產線有效為門市作業省力化、創造新成長曲線。

7-ELEVEN表示，為確保新鮮風味與實踐減廢行動，「AI智能現萃茶機」與「原葉單杯萃茶機」皆內建茶葉專用槽，原葉現磨不會產生不必要的一次性包材。

7-ELEVEN雙茶金依照不同商圈、客層屬性積極深耕「展店搶先」做法，「CITY TEA現萃茶」「原葉單杯萃茶機」與客製甜度作法提高可複製性，服務據點已突破3,000家；「!+? CAFE RESERVE+TEA不可思議茶BAR」以提供完整客製化調整糖度、冰量的服務，首創「茶拿鐵商模」、「多元複合商模」雙商模概念推出超過30款飲品，主打口味多元、客製化，安心美味高品質茶飲，精緻原葉茶、風味飲與多樣加料選項等豐富飲品組合，提供超商通路中最多元茶飲選項全新服務，全台據點已突破550家。

7-ELEVEN雙茶金紛紛推出好康優惠，全台550家「!+? CAFE RESERVE + TEA 不可思議茶BAR」即日起推出四波主題優惠:11月12日至12月9日奶茶賞-茶拿鐵/奶茶系列指定品項第二杯半價、11月28日至11月30日推出熱梔子花青茶/熱金焙烏龍茶王飲品買2送2、11月28日至11月30日祭出情人果/蘋果系列2杯120元、12月10日至12月23日感謝季推出全品項第2杯半價；CITY TEA則響應普發萬元政策即日起至11月30日止推出憑ATM小白單享有咖啡珍珠歐蕾買2送2、11月28日至11月30日熱梔子花青茶2送2、12月2日至12月7日超人氣黑糖珍珠撞奶買2送2。

