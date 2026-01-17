超商神救援！枋寮店員掃碼報警 警即刻阻斷假綁架詐騙陰謀

超商店員一掃QR碼即時通報，警破假綁架詐騙成功守住血汗錢。（圖 ／翻攝畫面）

屏東縣枋寮鄉近日發生一起成功攔阻詐騙的案例，1名民眾因接獲疑似親友求救訊息，險些將辛苦積蓄匯出，所幸在超商店員的機警關懷及警方即時介入下，成功拆穿詐騙話術，避免財產損失，屏東縣政府警察局新推出的「打詐一點通」QR-Code簡訊報案服務，在第一線防詐中的關鍵作用。

據了解，該名廖姓民眾當日前往枋寮鄉某統一超商時，神情緊張、不斷講電話，並急著操作ATM匯款，超商店員察覺異狀後，主動上前關心，發現廖民疑似遭遇詐騙，隨即想起警方近期宣導的「打詐一點通」QR-Code報案機制，立刻掃碼通報警方，爭取寶貴時間。

枋寮派出所所長李昭宏與警員許俸彰接獲通報後迅速趕赴現場，經了解，廖民係接獲好友蔡姓民眾的「LINE語音」來電，對方聲稱遭歹徒綁架並毆打，急需支付贖金脫困，要求其立即到超商ATM匯款，警方當場協助撥打手機電話與蔡民本人聯繫，確認其人身安全無虞，並查證其LINE帳號已遭盜用，研判為常見的「猜猜我是誰」及假冒親友詐騙手法。

警方隨即向廖民詳細說明詐騙手法與關鍵破綻，最終在匯款完成前成功攔阻，守住民眾多年累積的血汗，錢廖民事後對店員與警方的即時協助表達由衷感謝，直呼「差一點就上當」。

枋寮分局長盧恒隆表示，感謝超商店員在第一時間展現高度警覺與同理心，主動關懷並善用「打詐一點通」通報系統，讓警方得以及早介入，呼籲民眾接獲涉及金錢、親友危難的訊息時務必冷靜查證，多利用官方通報管道，警民合作才能有效阻絕詐騙，守護自身財產安全。

