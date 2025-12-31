超商福袋大戰開打！7-11抽Tesla電動SUV、全家抽BMW純電休旅車

超商新春福袋開跑，「7-ELEVEN」499元起抽Tesla Model Y，「全家」249元抽BMW iX1。（7-ELEVEN供圖）

迎接2026金馬年，超商福袋戰火全面開啟！「7-ELEVEN」今年新春推出超過130款開運福袋及歡樂包，頭獎豪抽3台Tesla Model Y，另有5兩黃金與近百萬的KELLY精品包加碼抽，另外還有2026國際棒球賽事東京門票，1人中獎2人同行。2026年1月7日起線上線下同步開賣。

7-ELEVEN福袋鎖定消費者最愛的實用商品，每袋499元到1999元不等，除了頭獎Tesla和黃金、精品包，其他特色商品還包括石墨烯被、Giaretti氣炸鍋、微波爐、旅行行李箱，以及冷暖霧化扇、滑輪購物袋、立體造型冰壩杯等多款居家與出遊實用品。

「7-ELEVEN」馬年福袋最大獎是Tesla Model Y，一台市價約190萬。（7-ELEVEN供圖）

另有蠟筆小新、哆啦A夢、拉拉熊等人氣IP商品，購買1999元的福袋一次可獲得6次抽獎機會，增加抱走大獎的機率。OPENPOINT APP限定款則集合潮流配件、鍋具、3C商品及收藏公仔，線上同步開賣。

7-ELEVEN新春福袋還包含蠟筆小新、哆啦A夢、拉拉熊等人氣IP商品，品項超過130款。（7-ELEVEN供圖）

「全家」也不甘示弱，早一步推出的「2026潮流福袋」，每袋249元，頭獎是3台BMW iX1純電休旅車，此外還可抽iPhone 17 Pro、黃金及全盈購物金。

「全家」福袋最大獎是BMW iX1純電休旅車，一台市價約199萬。（全家供圖）

福袋內含市值超過250元的零食飲料組合，部分附FamiCollection商品卡；隨袋還可獲得永豐金證券股票禮品卡，新戶更有保底回饋，試手氣同時存下新年第一筆投資金。

「全家」福袋居然還能抽到股票禮品卡，最高可刮得2,599元ETF或台股投資金。（全家供圖）

全家第二波福袋將於1月7日登場，集結三麗鷗、迪士尼、Care Bears等20大人氣IP，商品從行李箱、手推車到生活收納一次到位，會員再搭配APP集章活動，還有「週週抽10萬元現金」加碼好康，福袋熱潮一路延燒到過年。

「全家」第二波福袋能抽三麗鷗、迪士尼等20大人氣IP商品。（全家供圖）



