超商福袋抽343萬保時捷！ 發財卡抽輝達股票

年末各大超商紛紛出招，除了有業者搶先開賣「馬年發財卡」，百元抽輝達、台積電股票；另外也有業者搶聖誕禮物商機，推熱門IP褲褲兔福袋和聖誕樹絨毛置物盒；甚至還有超商祭出45款聖誕福袋，更能試手氣，拚當保時捷車主。

超商聖誕福袋能試手氣，拚當保時捷車主。（圖／TVBS）

記者劉育瑄：「小資族想開百萬名車又不想傷荷包怎麼辦呢？現在只要買超商聖誕福袋，就有機會可以圓夢。」價值343萬的白色保時捷，霸氣拿來當獎品，甚至還有閃亮亮黃金，運動迷也能抽看看2026年世界棒球經典賽東京賽事門票和住房組。7-11超商聖誕福袋祭出大獎，總價破千萬，比2024年更高，福袋款式也變更多元，高達45款，集結9大人氣IP，難得見到的短尾矮袋鼠、拉拉熊、史迪奇紛紛亮相，全台13萬個，12月2號開賣，首度推出絨毛開窗提袋，另外摺疊購物車、拍拍燈也沒缺席。民眾：「保時捷有吸引我，停車位都準備好了，我也希望可以抽到2026年東京的經典賽首輪比賽，到東京去幫中華隊加油。」民眾：「主要是矮袋鼠，牠算是之前沒有看過有出過福袋，牠也算是最近非常流行，如果拿去當交換禮物的話，應該是滿吸睛的。」

超商祭出45款聖誕福袋。（圖／TVBS）

另外，全家也來搶聖誕禮物商機，除了也推超夯IP褲褲兔、迪士尼福袋之外，還有水晶球、聖誕花圈和人氣彩虹熊，其中「聖誕樹絨毛置物盒」更造成許多網友瘋搶，限定的夢幻白色，還能放入自己的娃娃，變身成聖誕特別款。

年末超商紛紛出招。（圖／TVBS）

不讓兩大超商搶盡鋒頭，另一頭萊爾富也出招，開賣「2026馬年發財卡」，只要百元就有機會抽中輝達股票500股或是台積電股票，要來放大民眾手中的普發1萬。年末超商紛紛出招，走Q萌路線更阿莎力，大獎盡出，讓民眾試手氣之外，也炒熱節慶買氣。

