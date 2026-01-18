超商福袋藏「股」機 新春挖寶趣

每年春節「福袋」是零售通路兵家必爭之地，消費者從中「挖寶」。隨著台股上漲、商品價格也水漲船高，超商福袋大吹「投資風」、「理財風」，抽股票、拿黃金、隨袋加贈「股票禮品卡」，讓金馬年添財又添運。

小7金喜多 特斯拉開回家

7-ELEVEN民國115年金馬福袋，首先開春福袋以門市現貨肖像福袋、歡樂包及OPENPOINT App限定精品福袋，豐富商品數量逾130款，攜手10大話題肖像以及10大生活精品品牌，全台共推出32.3萬個開運實用用品組合。

廣告 廣告

實體門市與線上福袋，除了有機會抽3台特斯拉，共計價值570萬元外，另有市價160萬元黃金5兩2名，與1個市價99萬元Kelly精品包，買福袋集點還可再抽「2026國際棒球賽事門票」，1人中獎2人同行，價值也有126萬元；還有歡樂包可以抽出專屬獎項，搭配全店限時優惠還能享有折扣優惠，獎項總價值破千萬元。

7-ELEVEN今年實體門市福袋有8大可愛肖像，共有7種價格，1999元福袋一次可以有6次抽獎機會，增加抱走大獎的機會。

全家攜永豐 送台股、ETF

全家金馬年福袋4重好康，總設計款式41款，3款115年潮流福袋售價249元，4重好康是首先「開袋秒回本」，內容物包含市值逾250元8款人氣零食飲料組合，更隨機加碼價值近百元的FamiCollection商品卡，最高可獲得價值約500元熱門商品；其次是福運抽獎券可抽30台iPhone 17 Pro、價值逾5萬元黃金10克、5000元全盈購物金等獎項，登錄序號再抽頭獎BMW iX1純電運動休旅車3台，價值199萬元。

萊試個手氣 一圓股東夢

「股票禮品卡」同樣備受矚目，全家今年與永豐金證券獨家合作，隨袋加贈「股票禮品卡」，隨機贈送最高2599元ETF、台股投資金等；最後袋袋隨機加贈療癒系熱門小物與實用好禮。

萊爾富共發行4款「春節福袋」商品，售價從100元至799元，總量約110萬組，總獎值超過2000萬元。萊爾富去年首創推出「發財卡、福袋、福箱抽股票」活動，成功打響超商福袋投資風的第一槍。

萊爾富表示，今年福袋再升級，將抽出5張台積電股票，市價約170多萬，更加碼抽2名輝達（NVIDIA）各500股，以輝達現在每股210多美元、以及台幣匯率約31元換算，市價大約新台幣300多萬元，讓消費者有機會在金馬年賺AI飆漲財。

除了股票大獎，「2026馬年發財卡」更結合23家知名品牌，橫跨旅遊、美食、生活三大領域，提供多達70種超值好禮，讓每張卡片都有驚喜。