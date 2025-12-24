超商福袋驚見「股票禮品卡」 可換台積電.ETF

股票禮品卡，100%中獎刮出投資金。（圖／TVBS）

台股投資人開戶總人數持續增加，如今超商福袋也出奇招，除了有業者推福袋和發財卡，讓消費者有機會當輝達股東；另外還有業者祭出「潮流福袋」，開袋能看到證券股票禮品卡，刮出的投資金，可換台積電等台股和ETF。

超商祭出「潮流福袋」，號稱開袋秒回本。（圖／TVBS）

打開全家「潮流福袋」，零食、飲料、實用小物塞好塞滿，不過試手氣的重點則是抽獎券，能抽手機、黃金、名車，但驚喜還沒完，還首度結合金融投資概念，打造證券股票禮品卡，100%中獎刮出投資金，最高十倍奉還，高達2599元，適用於台積電等274檔熱門台股和ETF。小資族：「我覺得很不錯，因為搞不好可以就此發財，不用再當小資族了，All in台積電。」小資族：「我平常股票投資都是買ETF比較多，這次超商有這個投資金的活動，如果抽到的話，應該也是再買我的ETF。」超商公共事務經理田乃文：「首度結合了金融投資的概念，把福袋跟金融投資的概念結合在一起，那也可以把這個好運，就是當作是一個錢母的概念。」

另一頭7-11「聖誕福袋」，則把價值343萬的白色保時捷，霸氣拿來當獎品，甚至還有閃亮亮黃金，運動迷也能抽看看經典賽門票。而萊爾富也推出「馬年福袋」和「馬年發財卡」，還有機會抽中台積電股票，或輝達股票500股，在股東夢誘因下，目前已銷售超過6成。

超商福袋戰開打。（圖／TVBS）

行銷專家王福闓：「高單價的產品其實更具有吸引力，像是針對年輕族群來講，可能會有像汽車，但對於投資理財的族群來說，可能會著重在像是股票。」其實台股投資人開戶總人數持續增加，根據證交所統計，截至11月底，總開戶人數已達1371.4萬人，創下新高紀錄。如今超商福袋戰開打，內容物也跟著趨勢進化。

