超商福袋一次看【附圖】！花200元抽輝達股票 聯名商品可愛爆擊

超商新春福袋已經開賣，除有聯名商品，並祭出大獎搶攻消費者荷包。讀者提供



2026福袋陸續開賣，全家推出41款，最大獎是BMW iX1純電運動休旅；7-ELEVEN福袋及歡樂包多達130款，最大獎是特斯拉；萊爾富花200元就能抽輝達、台積電股票；OKmart則是有機會抱走黃金金條。《太報》整理內容給讀者一次看。

7-ELEVEN

（已開賣）

8大IP聯名，包括KITTY、KUROMI、SNOOPY、奇奇蒂蒂、迪士尼、拉拉熊、貓貓蟲咖、DINOTAENG，價格從499元到1999元，品項從托特包、泡麵碗、收納櫃到氣炸鍋、微波爐、行李箱都有，款款可愛爆擊，讓粉絲陷入選擇困難！

499元福袋款式及內容。翻攝官網

799元福袋款式及內容。翻攝官網

899、999元福袋款式及內容。翻攝官網

1499元福袋款式及內容。翻攝官網

1699元福袋內容。翻攝官網

1999元福袋款式及內容。翻攝官網

APP福袋款式及內容。翻攝官網

每款均含一張大獎抽獎券，頭獎為價值189萬的特斯拉MODELY（3名），二獎是價值99萬的MINI KELLY名牌包（1名），三獎為價值84萬元的5兩金條（2名），另有特別獎2026世界棒球賽東京賽事門票住房組，每組為2人同行、價值31.2萬元，共4組。

小七福袋大獎為特斯拉。翻攝官網

7-11福袋詳情點這：https://event.7-11.com.tw/711boutique/luckybag/index.aspx?event=26newyear

全家

（已開賣）

「潮流福袋」共有3款，售價249元，內含零食飲品，共8種組合；提袋有新春馬年、hahababy聯名、懷舊茄芷袋等。

全家潮流福袋的提袋款式。翻攝官網

全家潮流福袋8款組合的內容物。翻攝官網

「肖像福袋」共有25款，售價399元到1599元，聯名品牌包括布丁狗、CareBears、毛怪、褲褲兔、雙星仙子、牙寶等，品項則有置物箱、保鮮盒、不鏽鋼吸管杯、手提行李箱等，實用性極高。

全家肖像福袋共有25款。翻攝官網

「品牌福袋」共有13款，售價199元到999元，包括春節日系品牌福袋、日系文具3C筆電收納包、可可樂造型保冷袋等，充滿翻玩趣味。

全家「品牌福袋」共有13款。翻攝官網

每款皆含抽獎券，頭獎為價值199萬元的BMW iX1 edrive20 xLine（3名），貳獎是價值3萬9900元的IPhone 17 Pro 256G（30名），參獎為價值5萬373元的嚦咕麻將紀念金幣10g（8名）。

全家福袋頭獎為BMW。翻攝官網

全家福袋詳情點這：https://nevent.family.com.tw/2026luckybag/

萊爾富

（已開賣）

「馬年福袋商品組合」，共有8款，售價200元，內含抽獎券1張，品項包括樂事洋芋片、日清三明治餅乾、濕巾、益生菌軟糖、運動補給飲料等。

萊爾富商品福袋內容。翻攝官網

「馬年3C福袋」，共有6款，售價799元，內含抽獎券2張，品項則有無線藍牙耳機、三合一充電線、快速充電器、壁插、手機支架等。

萊爾富3C福袋內容。翻攝官網

「樂玩多福箱」，共3款，售價799元，內含抽獎券2張，品項包括冰箱貼、拍拍燈、運動毛巾、手持製冷扇等，另可抽市偠1萬5580元的switch 2、市價1萬900元的IPAD 11。

萊爾富樂玩多福箱內容。翻攝官網

登錄序號可參加抽獎，超級大獎為輝達股票500股票（2名），頭獎是台積電股票1張（5名），其餘獎項還有iPhone 17、switch 2、越捷航空雙人來回機票、LG清淨機等，品項豐富。

萊爾富福袋詳情點這：https://www.hilife.com.tw/event/eventactivity/EventInfo/Index?eventid=25redpacket

OK mart

「馬上發財包福袋」，共3款，售價199元，內含一張刮刮卡，品項有可口可樂隨型罐、可樂果、味味A排骨雞包麵、財富滾珠精油等。

「3C超值福袋」，共2款，售價799元，內含一張刮刮卡，品項包括免帶線行動電、雙孔快速充電器、三合一充電線、真無線藍牙5.3耳機等。

OK超商3C超值福袋共2款。翻攝官網

獎項共計10項，頭獎為價值約15萬元的黃金金條1兩（1名）、二獎為Apple iphone17 pro 256GB（1名），三獎是PHILIPS 小福麥AI智能K歌藍牙音箱（2名）。

OK超商福袋最大獎為黃金金條。翻攝官網

OK mart福袋詳情：https://www.okmart.com.tw/promotion_referenceDetail?ID=3376

