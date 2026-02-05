超商禮盒堆騎樓惹民怨 業者：防雨潑濕已收走

桃園市 / 綜合報導

農曆春節就要到來，許多人拜年都會購買禮盒贈送親友，各個超商也不放過這個商機，準備大量禮盒提供民眾選購。但是在桃園市有一間超商，把成堆的禮盒整個堆在店門口，甚至因為怕下雨被潑濕，還加裝塑膠布簾，擋住騎樓約3分之2的範圍，掀起民怨，質疑嚴重影響行人通行。對此，警方到場取締，表示將物品放置騎樓，最高可開罰2400元。而 總公司對此致歉，並表示是單店特殊狀況。

民眾在騎樓走走走，但到超商前卻得靠邊走，因為筆直道路，被整片塑膠簾堵住，仔細一看，原來是超商的禮盒堆得像小山高，不只堆在店門口，業者甚至裝設塑膠簾，也被指控霸占道路。

民眾：「(騎樓)就變這麼小啊，有那個(塑膠布)的話，就太誇張了吧。」

桃園市八德區這處騎樓，平常人來人往，但超商前幾乎有3分之2的範圍都被圍起來，旁邊只剩下約一人寬的通道，有民眾經過拍下影片，直呼震驚到下巴差點掉下來，也有人質疑超商搶攻年節禮盒商機，卻影響民眾通行權益。

當事超商店員：「有禮盒才拉出來，因為怕下雨。」當事超商店員表示，塑膠布簾平常都是打開狀態，但占用騎樓就是違規，警方獲報也立刻前往取締。

桃園市警八德分局交通組組長莊桂松：「物品擺放騎樓情形，已違反道路交通管理處罰條例，第82條1項規定，處行為人或雇主，新台幣1200元以上，2400元以下罰鍰。」

面對輿論爭議續燒 ， 超商總公司致歉 ， 表示是單店特殊狀況 ，而在警方取締後，當事業者已把所有禮盒都收起來，還路於民。

