超商禮盒堆騎樓、走道被占一半 行人傻眼

記者石明啓、蘇意凡／桃園報導

這究竟是台灣感性，還是台灣困擾？近日有民眾po文抱怨，在桃園八德一處連鎖超商，店家將春節的禮盒全放在騎樓，甚至還拉起一大塊透明塑膠簾，本來就不大的走道，瞬間剩一半，畫面曝光引發討論。對此，超商業者發聲致歉，強調這是個別店家特殊狀況，已要求撤除簾幕。

店家將春節的禮盒全放在騎樓，甚至拉起透明塑膠簾，走道瞬間剩一半。

放眼這處騎樓下全被堆得滿滿，大大紙箱、洗衣店衣物被子，再往前走更誇張...超商外禮盒直接占據部分走道，甚至拉起透明塑膠簾，路人經過都得繞道而行，民眾將畫面po上網，大嘆簡直就是台灣騎樓日常。

廣告 廣告

當事超商店員：「有禮盒才會拉出來，因為怕下雨。」

這間位於桃園八德的超商，店家將禮盒堆置在騎樓下，為了防雨水潑濺，簾子一拉，能行走的通道只剩下一半，網友傻眼怒批店家囂張，還有人直言「疑惑很久怎麼都沒人檢舉？」但騎樓變你家隨意堆置，物品不太好吧。

超商外禮盒直接占據部分走道，甚至拉起透明塑膠簾。

民眾：「有那個（簾子）也太誇張了吧。」

民眾：「我覺得還好啦，說實在的，這（騎樓）是店家買的，我留一公尺給人家走的話，我覺得我仁盡義至（仁至義盡）。」

一早警方也到場取締，並要求業者將禮盒收進店內。

八德分局交通組組長莊桂松：「物品擺放騎樓情形，已違反道路交通管理處罰條例第82條1項規定，處行為人或雇主，新台幣1200元以上，2400元以下罰鍰。」

桃園警方到場取締。

對此業者發聲致歉，澄清這是個別店家特殊狀況，已要求撤除簾幕，騎樓本是為了讓民眾安全行走，鬧出爭議，儘管是台灣感性，還是要將罰單吃下肚。

更多三立新聞網報導

不是都市傳說！北車地底驚見「整排膠囊旅館」？只有1族群能住

川習通話！新華社發文 習近平大談台灣「台灣是中國的領土」：永不分裂

首位中配立委！李貞秀不只國籍引爭議 申報高奢精品掀話題

飛日本買UNIQLO小心！自助結帳恐落「小偷陷阱」 旅客慘多付錢

