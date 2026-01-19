超商禮盒真的有人買？網點名主力客群是「這人格」

生活中心／杜子心報導



過年過節走訪親戚朋友，不少人手上總會多提一盒禮盒，不論是拜年、回娘家，或是到不熟的親友家作客，送禮幾乎成了固定流程。從餅乾、糖果到咖啡禮盒，選擇看似多元，但「要買什麼、去哪買」卻常讓人臨時傷腦筋，也因此，便利商店裡一字排開的節慶禮盒，成了不少人在出門前最後一刻的解方。不過最近卻有一位網友發文表示，自己每次看到超商成堆的禮盒，心裡都會想「真的都賣得出去嗎？」。貼文一出，引發網友熱議。





超商成堆禮盒真的有人買？網點名「這人格」是購買主力…全場秒懂笑出聲

原PO好奇「有人真的會在超商買禮盒嗎？」。（示意圖非關此新聞／民視新聞資料照）

每到過年前後，走進便利商店，櫃檯旁總會出現一排排禮盒。近日，一位網友在社群媒體《Threads》發文表示，每次看到便利商店成堆的禮盒心裡都會想，「 這些真的賣得出去嗎？」，甚至擔心如果沒賣完，會不會最後變成加盟主自行吸收？於是原PO好奇詢問網友「有人真的會在超商買禮盒嗎？」。

超商成堆禮盒真的有人買？網點名「這人格」是購買主力…全場秒懂笑出聲

許多網友透露自己經常在拜訪親戚前幾分鐘才臨時到超商買禮盒。（示意圖非關此新聞／民視新聞資料照）

留言區中，不少網友點名，超商禮盒的主要消費者其實是 MBTI 人格中的「P人」。所謂 P人，指的是MBTI 性格測驗中的感知型（Perceiving），這類型的人做事彈性高，不愛被行程綁死，常在最後一刻才決定安排。許多P人分享，自己經常在拜訪親戚或朋友前的幾分鐘，才衝進最近的超商買禮盒。對這群臨時起意的族群來說，24 小時營業、商品現成的便利商店，正好能滿足他們的需求。至於禮盒若未售完，有曾在超商工作的網友說明，多數商品設有退貨期限，時間內可由廠商回收，其餘則透過折扣出清。7-11 官方小編也幽默加入討論，表示「感謝P人支持」。





