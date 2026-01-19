超商禮盒真的賣得掉？網揭「這類人」最依賴：拜年前的救星

每逢年節，超商總堆滿各式禮盒。（示意圖／Pexels）





逢年過節走進便利商店，總能看到櫃檯周邊堆滿各式禮盒，從餅乾、糖果到堅果一應俱全，卻也讓不少人心生疑問，「這些禮盒真的有人買嗎？」。近日一名網友在Threads發文表示，每次看到超商滿地禮盒，都忍不住好奇是否賣得出去，甚至擔心若滯銷是否得由加盟主自行吸收，引發熱烈討論。

拜年臨時送禮的救星

貼文曝光後，不少網友跳出來分享自身經驗，直言超商禮盒其實很有市場，尤其對習慣臨時起意的人來說更是不可或缺。有網友笑稱，「踏進親戚家前十分鐘，才會衝去最近的超商挑禮盒」、「等到真的需要送禮時，能買的只剩便利商店」，甚至有人坦言，正因為方便，常常一不小心就順手抱一盒回家。

P人成最大客群

不少留言更點名，最依賴超商禮盒的正是MBTI人格中的「P人」。所謂P人，指的是偏向感知型、隨性不愛規畫的一群人，習慣在最後一刻才行動。有網友直言，「你真的不能小看P人的消費力」、「對P人來說，看到超商有禮盒根本是救贖」，也有人笑說，正是這種消費習慣，撐起了超商年節禮盒的銷量。

廣告 廣告

此外，也有網友補充，「過年賣不出去會用LINE群組發出超特價優惠資訊」、「特殊的肯定很好賣，公司配貨的通常最後也會收回，沒事不需要擔心，其餘的後面也都會打折出清，就是佔位子而已」，還有自稱前店員的網友透露，「在超商買禮盒的比想向中的多，尤其是中南部，不外乎就是方便跟24小時都有。大部分都可以退貨，不過要注意退貨時間，不然時間一過就會自己吸收」。

更多東森新聞報導

台灣「這款食物」上榜旅行禮物 被讚「不普通」零食

患者家屬送禮能收？ICU醫親揭2情況必婉拒 掀網共鳴

搶過年高鐵票當機！內行人：升級網速、超商買最快

