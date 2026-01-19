超商禮盒誰在買？網讚「P人救星」 訪親戚前首選

農曆年將至，不少民眾注意到各大超商已經擺滿各式各樣的禮盒，近日有網友好奇詢問「到底誰會買超商禮盒」，引起熱烈討論，很多網友大讚超商禮盒超方便，要去拜訪親戚時，都會去附近的超商選購，而且24小時都可以買真的很方便。

一名網友近日在社群平台Threads發文表示，每次看到超商擺滿春節禮盒，總忍不住好奇「這些真的賣得出去嗎？賣不掉的話，加盟主是不是要自己吸收？」同時也很想知道，到底是誰會在超商買禮盒。

貼文吸引上萬人點讚討論，「本P人將在踏進親戚家拜年的前10分鐘，去家裡最近的超商選購這些東西」、「不要小看P人的力量」、「在超商買禮盒的人，其實比想像中更多，尤其是中南部低區，不外乎就是方便跟24小時都能買」、「過年很常買，臨時要送禮超方便的」、「去不熟的親戚家作客，前5分鐘會需要去買」、「蠻多人買的，其實就是圖個方便」。

對此，7-ELEVEn小編也留言表示，感謝各位P人的支持，再次提醒各位P人春節禮盒要買，1月16日的春節高鐵票更要買。

而網友提到的「P人（Perceiving）」其實源自於MBTI性格測驗，指偏好隨性、生活有彈性的人，與喜歡條理、規劃性的J型（Judging）相反。

