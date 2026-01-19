超商禮盒誰買？內行曝「掃貨時機」：這折數買到手軟 7-11官方也回應了

生活中心／王文承報導

每逢走進便利商店，總能看見架上堆滿各式禮盒，一名女子提出疑問，這些禮盒真的賣得出去嗎？（示意圖／資料照）

每逢走進便利商店，總能看見架上堆滿各式禮盒，但實際購買的人似乎不多，卻仍不斷進貨，一名女子提出疑問「這些禮盒真的賣得出去嗎？」、「如果沒賣完，最後是誰吸收？」，貼文曝光後，引發網友熱議。對此，有自稱曾任職超商的網友解惑，表示在超商購買禮盒的人其實比想像中多，而且多數商品都能退貨，但必須留意退貨期限，否則時間一過就得自行吸收。

超商禮盒誰買？內行曝掃貨時機 7-11回應了



一名女網友在社群平台《Threads》發文表示，每次看到便利商店擺滿禮盒，心中總會浮現疑問：「這些真的有人買嗎？」、「賣不出去是不是加盟主自己扛？」同時也質疑，是否真的有人會選擇在超商購買禮盒送人。

廣告 廣告

貼文曝光後，不少網友紛紛分享自身經驗，直言過年期間超商禮盒相當實用，尤其適合臨時送禮或自用，「本P人一定會在踏進親戚家拜年前10分鐘，衝去最近的7-11買」、「你小看P人的力量了」、「等到真的需要禮物時，最後都會來到7-11」、「拜訪不熟的親戚前5分鐘一定會用到」、「我過年都在7-11買好幾千」、「臨時要拜訪客戶或廠商，才會發現真的很方便」。

有趣的是，文章甚至釣出7-11小編幽默回應：「謝謝各位P人的支持，也再次提醒各位P人，春節禮盒要買，1月16日的春節高鐵票更要買。」所謂的「P人」，指的是MBTI人格中的「感知型（Perceiving）」，這類人較隨遇而安、彈性高、容易拖到最後一刻、臨時行動派、不愛被計畫綁住。

也有網友補充，過年期間的禮盒常會在節後打折出清，「真正懂吃的一定是等過年後再買，價格便宜到不行」、「賣不完會在LINE群組發超特價通知」、「你以為我買禮盒是要送人嗎？我是自己吃」、「我都等過年後去看，有時候直接打到五、六折，非常划算」。

另外，也有自稱曾任超商員工的網友指出，「在超商買禮盒的人其實不少，尤其在中南部，主因就是方便又24小時營業；大部分禮盒都可以退貨，但一定要注意退貨期限，超過時間就只能自己吸收了。」

更多三立新聞網報導

親情成了索命符？ 退休夫妻相信女兒「這1句」生活藍圖全毀：真的極限了

別只看外表光鮮！13種「悶聲發大財」職業曝光 這幾行未來需求最旺

以為是夢幻工作！他錄取IT大廠沒打聽「這1事」 撐半年崩潰離職

15%關稅不疊加！台美達成4大共識 專家大讚「勝過日韓」：唯一不滿這點

