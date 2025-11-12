超商約女援交遭拒 男竟趁她吃安眠藥意識不清架走性侵

〔記者吳昇儒／台北報導〕台北市一名蔡姓男子今年6月7日凌晨在中山區某超商看見面容姣好的女子小芊(化名)，向前搭訕後，邀約對方進行性交易。女方拒絕後蔡男仍在場徘徊，見其吃下安眠藥後意識不清，竟將人帶往旅館性侵還拍下裸照。過程中，被害人驚醒報警處理。台北地檢署近日偵結，認定蔡男涉犯妨害性自主等罪，將他起訴。

檢警調查，案發當時蔡男見被害女子獨自在超商內，便向前表示，想邀她進行性交易，被當場拒絕。蔡男發現該名女子吞下手中藥品後，意識不清陷入昏睡，竟起色心，將人帶往附近的旅館，脫下衣物後拍攝裸照，更趁其昏睡時與其發生性關係。

過程中被害女子感到不適驚醒，發現蔡男竟在侵害自己，趕緊起身。而蔡男則表示願意賠償損失，要女方不要報警，企圖拖延時間；事後，蔡男眼見雙方談判無望，直接逃離旅館。被害女子緊急沖洗一下後追出，並報警逮人。

檢察官調閱相關資料及周邊監視器後，認定蔡男涉犯妨害性自主等罪，依法將他起訴。

