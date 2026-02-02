超商結帳排隊起爭執 高雄2女互扯受傷送醫

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄73歲蔡姓女子和45歲邱姓女子疑因在超商結帳排隊起糾紛，2女還發生徒手拉扯，導致雙方均受擦挫傷，警方獲報趕往現場處理時，雙方各執一詞，2女均送醫治療，並檢具傷單互告傷害罪。

鼓山分局今(2)日指出，昨天晚上18時許接獲報案，稱美術東四路某超商內發生民眾糾紛案件，警方獲報後立即派遣線上警力趕赴現場處置，發現現場2名女顧客因結帳排隊產生糾紛，進而以徒手方式互相拉扯，警方到場後迅速控制場面並依規定受理。

廣告 廣告

經了解，蔡女與邱女因排隊結帳產生糾紛，發生徒手拉扯行為，導致雙方均受有輕微擦挫傷，現場雙方各執一詞。警方協助兩人送醫檢查無礙。

全案經當事人提出傷害告訴，全案詢後警方以現有事證依傷害罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

鼓山分局呼籲，民眾遇有糾紛應保持理性、循和平途徑溝通解決，切勿因一時衝動訴諸暴力，以免觸法。如遇衝突情事，請立即撥打110報案，警方將迅速到場處置。

【看原文連結】

更多自由時報報導

首例！為1隻綠鬣蜥250元獎金 他觸電淪火球2度灼傷恐面臨賠償

國立大學分部學生宿舍驚傳墜樓 7旬婦多處骨折昏迷送醫

落單男童雨天午夜搭機捷 桃捷啟動協助關懷機制

63歲資深玉女歌手升格當阿嬤 突嗆林俊逸：站離我遠一點

