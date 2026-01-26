超商結帳被「被記住電話」好尷尬！店員曝光「內行解法」
[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／綜合報導
在台灣不少超商結帳時，店員常會問「要不要報電話累積點數？」或「會員電話多少？」如果常去同一家店，店員可能會記住你的號碼，甚至你還沒開口就直接唸出來，讓部分民眾覺得尷尬，甚至擔心個資外洩。
近日一名網友在社群平台分享，她到常去的超商買咖啡時，還沒報號碼，結帳螢幕就「自動跳出」她的電話，讓她當場傻眼。貼文曝光後迅速引發熱議，吸引超過3.7萬人關注，不少人直言「被記住」的感覺不太舒服。
留言區也湧入不少相似經驗，有人說：「領包裹時，大夜班店員只看我的臉就知道末三碼」，也有人分享：「我有一次走進711 店員跟我說有我的包裹之後，我再也不去了」。不少網友認為店員記憶力再好，公開喊出個人資訊仍會讓人不安。
也有網友提醒，其實不一定要報電話才能累積點數，只要打開超商App掃描會員條碼即可完成，既方便也能降低隱私疑慮。
對此，不少自稱是超商店員的網友出面解釋，記住常客的電話或資訊，多半是為了加快結帳流程，避免顧客每次都要重複報號碼。他們也強調，通常是熟客才會記得，「而且一定要看到本人，才會想起來。」
更多FTNN新聞網報導
「硬要開直播」惹怒盧秀燕痛批：太白目永不錄用 賓賓哥回槓
官運亨通？民進黨的他落選縣長後高升這基金會董事長 經濟部解釋酬庸爭議：依法經行政院同意
濃霧影響！能見度剩400公尺 金門機場19：13起航班暫停起降
其他人也在看
超商結帳報電話被記住 個資恐外洩！內行教1招免開口
去超商消費報電話即可累積會員點數，一名女子分享，到常去的超商買咖啡時，尚未開口報手機號碼，結帳螢幕卻已自動顯示她的電話，讓她當場傻眼，貼文曝光後迅速引發熱議，不少民眾也分享類似經驗，直言被店員記住個人資訊感到不太舒服，也有人指出，其實只要打開超商App掃描會員條碼，同樣能累積點數，無須報電話；對此，有從事超商店員的網友解釋，記住常客電話與相關資訊，單純是為了減少來回確認，加快結帳流程。中時新聞網 ・ 23 小時前 ・ 發表留言
這波賺很大！華爾街投行齊點名 利差交易還有戲
根據《彭博》周一 (26 日) 報導，隨著美元走弱，投資人賣出美元、轉進新興市場高收益貨幣的利差交易 (Carry Trade) 在 2026 年開年表現亮眼。摩根士丹利 (MS-US)、貝萊德 (BLK-US)、花旗 (C-US) 等多家大鉅亨網 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
北海道札幌下破紀錄大雪交通停擺 旅遊作家：遇極端天氣能不動就不動
日本遭遇入冬以來最強寒流，北海道札幌昨天（25日）開始下起破紀錄大雪，新千歲機場對外的列車、巴士等宣布停駛，不少旅客進退兩難。旅遊作家943建議，旅客遇到極端天氣時，核心原則是「能不動就不動」，若非行動不可，則應以「地鐵加上短程計程車」為主，勿嘗試跨城市的長途移動；即時交通資訊部分，可至JR北海道、北海道中央巴士以及新千歲機場官網查詢。Yahoo即時新聞 ・ 17 小時前 ・ 24則留言
以為沒人在看？ 進超商別做「1舉動」 店員尷尬曝：全都看的到
[FTNN新聞網]實習記者陳予芊／綜合報導不少人在路上遇到可以反光的玻璃門或窗時，總會順便用鏡面照一下自己，在便利商店時也是如此，但有時這個小動作可能讓...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
夫妻網購「便宜娃娃菜」食用後出血送醫！竟是1物惹禍
國際中心／張予柔報導中國浙江省近日發生一起震驚社會的重大食品安全事件，一對夫妻透過網路團購平台購買價格異常低廉的娃娃菜，食用後竟接連出現口腔出血、昏迷與呼吸衰竭等嚴重症狀，送醫後被診斷為「老鼠藥中毒」。其中楊姓女子病況一度危急，在加護病房搶救近一個月才脫離險境。警方介入調查後，於涉案蔬菜中驗出高濃度滅鼠藥成分，相關單位已展開全面追查，釐清毒物來源與責任歸屬。民視 ・ 1 天前 ・ 2則留言
恐怖還是貼心？她曝超商結帳店員「1舉動」當場嚇傻 內行揭背後真相
不少人在超商消費時，習慣報上手機號碼以累積會員點數。不過，一名女子分享，她日前到常去的超商買咖啡時，明明還沒開口報號碼，結帳螢幕卻已自動顯示出她的電話號碼，讓她當場傻眼，貼文曝光後，立刻掀起網友熱議。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 發表留言
兩原因終於止虧 台電明開董事會：2025年估稅前賺逾600億元
台電明（27）日將召開董事會並通過2025年財報，預估全年稅前盈餘將超過600億元，台電表示，今年電費收入有些許增加，燃...聯合新聞網 ・ 9 小時前 ・ 發表留言
喝酒玩遊戲也能吵！K歌民眾超商前鬧翻大亂鬥
喝酒玩遊戲也能吵！K歌民眾超商前鬧翻大亂鬥EBC東森新聞 ・ 21 小時前 ・ 發表留言
不是肺癌！全美年輕人「最致命癌症」竟是它 這項數據翻轉讓醫界驚呆
現代人飲食與生活習慣的改變，正重塑全美癌症的死亡地圖。最新醫學研究顯示，大腸癌（Colorectal cancer）在全美已正式躍升為50歲以下成年人的頭號癌症死因。這項發現改寫了過去30年的流行病學紀錄，顯示該年齡層雖然整體癌症死亡率下降，大腸癌卻成為唯一的致命例外。自由時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
正心會送暖迎新春 關懷板橋榮家榮民長輩不間斷
《圖說》世界佛教正心會陳和慧執行長(左)捐贈加菜金，由板橋榮家陳桂美主任(右)代表接受。〈板橋榮家提供〉 【記 […]民眾日報 ・ 14 小時前 ・ 發表留言
醫美模特「眼睛打馬」被認出是陳為民！他傻眼喊：根本沒必要 釣出本人回應
（記者洪承恩／綜合報導）一張醫美手術前後對比照近日在社群平台瘋傳，照片雖然在眼睛位置加上馬賽克，卻仍被不少網友 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言
撕開好市多紅酒標籤「簡體字產地美國」 內行曝：是死對頭
美式賣場好市多提供各種生活用品，滿足民眾日常需求。一位男子近日在好市多買了一瓶M牌美國紅葡萄酒，沒想到回家時卻發現，紅酒標籤是簡體字、進口商是大陸山姆投資公司，貼文曝光後引發熱議，有內行人分析，應該是該批紅酒原本準備賣給好市多在大陸的競爭對手山姆會員商店，最後改進台灣好市多，所以才會出現改標的狀況。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
八點檔女星為愛坐牢20年 遭丈夫狠心背叛崩潰
八點檔女星為愛坐牢20年 遭丈夫狠心背叛崩潰EBC東森娛樂 ・ 15 小時前 ・ 發表留言
北海道創紀錄大雪！新千歲機場成孤島 7千旅客被迫過夜
綜合日媒報導，據北海道機場統計，約有7000名旅客因交通中斷而在機場過夜。JR北海道則表示，由於持續進行除雪作業，札幌周邊列車至少要到今（26日）下午1點左右才能恢復運行，影響將持續。對此，被困旅客也感嘆，「好累啊，等了6個小時都沒動靜」、「JR不行，巴士也停了，計...CTWANT ・ 20 小時前 ・ 1則留言
美軍秘密武器？委內瑞拉被襲裝備失靈、士兵吐血 川普證實了動用「干擾器」
即時中心／徐子為報導美國總統川普受訪時鬆口透露，日前美軍在突襲逮捕委內瑞拉總統馬杜洛行動中，動用了秘密武器「干擾器」，這在任務中發揮關鍵作用，不但讓行動順利完成，美軍還零傷亡。民視 ・ 1 天前 ・ 發表留言
台灣人發明抽取衛生紙？網加碼「這一堆」都是出自TW！
生活中心／饒婉馨報導抽取式衛生紙是台灣民眾日常生活的必備品，最近有網友在社群平台分享，這項便利的設計竟然源自台灣人的創意。這篇文章掀起網友廣大討論，不僅揭開了衛生紙的演進歷史，更讓大眾重新認識多項改變世界的「台灣之光」，包含手搖飲封膜機與感應式水龍頭等發明。民視健康長照網 ・ 1 天前 ・ 1則留言
北市萬華尋仇砍幫派幹部腳筋 2男重傷害未遂起訴
（中央社記者林長順台北26日電）幫派幹部賴姓男子去年12月間在台北西門町某停車場遭人砍腳筋，涉案徐姓、王姓犯嫌立刻打電話自首；北檢查出，徐男為乾爹報仇找王男犯案，今天依重傷害未遂罪嫌起訴2人。中央社 ・ 21 小時前 ・ 發表留言
日女嫁台灣「過年天天吃剩菜」崩潰 一票人點頭：台灣人也受不了
日前一名日籍人妻在社群平台X分享，身為日本人的她，結婚後過年幾乎都無法回日本，只能跟著老公回婆家，但是婆家過年都習慣一次買很多菜，拜完就全部冰起來，接下來幾天就每天拿出來加熱吃，直到吃光為止。人妻坦言，她真的很想吃「真正的台灣過年料理」，於是在結婚第2年，...CTWANT ・ 1 天前 ・ 2則留言
達人私房股2／股價跟著營收跑 億元達人雷浩斯抱緊的AI獲利翻倍股曝光
在AI浪潮推動下，台股2025年漲幅超過25%，已是連續第3年大漲逾兩成，如今投資人難免擔心漲多後將面臨修正風險。不過，在整體經濟仍具韌性、美國進入降息循環、美股維持強勢等多重利多支撐下，專家表示對於今年表現仍可抱持「審慎樂觀」的態度。投資達人雷浩斯緊抱核心持股緯穎，途中遇重挫仍加碼；此外，他看好記憶體超級循環週期，特別是工業記憶體後市。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 1則留言
Shift Up執行長金亨泰分享自製AI圖 網一面倒反彈：別讓AI染指你的遊戲
金亨泰用 Nano Banana 生成了一張《勝利女神：妮姬》吉祥物「Doro」的蛋糕食譜，讓許多網友不禁嘆道，金亨泰身為繪師卻擁抱 AI，會不會讓《劍星》、《勝利女神：妮姬》也充斥生成式 AI 內容？udn遊戲角落 ・ 14 小時前 ・ 發表留言