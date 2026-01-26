超商結帳被「被記住電話」好尷尬！店員曝光「內行解法」

[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／綜合報導

在台灣不少超商結帳時，店員常會問「要不要報電話累積點數？」或「會員電話多少？」如果常去同一家店，店員可能會記住你的號碼，甚至你還沒開口就直接唸出來，讓部分民眾覺得尷尬，甚至擔心個資外洩。

民眾擔心到超商結帳時講出會員電話會有個資外洩的風險。（示意圖／Unsplash）

近日一名網友在社群平台分享，她到常去的超商買咖啡時，還沒報號碼，結帳螢幕就「自動跳出」她的電話，讓她當場傻眼。貼文曝光後迅速引發熱議，吸引超過3.7萬人關注，不少人直言「被記住」的感覺不太舒服。

留言區也湧入不少相似經驗，有人說：「領包裹時，大夜班店員只看我的臉就知道末三碼」，也有人分享：「我有一次走進711 店員跟我說有我的包裹之後，我再也不去了」。不少網友認為店員記憶力再好，公開喊出個人資訊仍會讓人不安。

也有網友提醒，其實不一定要報電話才能累積點數，只要打開超商App掃描會員條碼即可完成，既方便也能降低隱私疑慮。

對此，不少自稱是超商店員的網友出面解釋，記住常客的電話或資訊，多半是為了加快結帳流程，避免顧客每次都要重複報號碼。他們也強調，通常是熟客才會記得，「而且一定要看到本人，才會想起來。」

