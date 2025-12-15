超商繳費「可用1功能折抵」！店員也驚訝：第一次知道

生活中心／游舒婷報導

生活小確幸！一名網友分享，自己到7-ELEVEN繳水費時，跟店員提到要用OPEN POINT折抵，連店員都相當訝異。文章曝光後，不少人也都相當驚喜，直呼原來點數還可以這樣用。

超商繳費可以用OPEN POINT點數折抵。（圖／資料照）

有網友在Threads上分享，自己到7-ELEVEN繳水費帳單，主動跟店員說要用OPEN POINT折抵水費，店員聽了相當疑惑，還反問帳單可以這樣折抵嗎？該名網友將折抵點數的畫面打開，店員用條碼一刷，露出相當驚喜的表情，直言「哇！原來點數可以這樣用哦？」

看到這篇文章的網友也直呼，原來可以這樣用，紛紛留言「很多員工其實也不知道7-11有什麼新活動」、「7-11太多功能了，應該沒人能全部記住吧」、「通常代收款類的都不能折抵，發現可以後覺得很新奇」、「不少種類貨到付款，也能點數折抵」。

超商繳費用OPENPOINT折抵

根據7-ELEVEN官網，門市可以使用OPENPOINT折抵的代收項目包括以下：

1.繳費：停車費、水費、電費、瓦斯費、電信費、勞健保費、罰單、有線電視

2.繳稅：綜所稅、營業稅、牌照稅、地價稅、燃料稅、房屋稅、使用牌照稅、土地增值稅、印花稅、契稅、娛樂稅

3.代售：雙北垃圾袋、環保兩用袋、郵票

4.EC取貨付款：各電商平台包裹取貨付款金額、交貨便手續費

至於要如何在門市進行折抵，官網也教學，打開手機APP首頁，在首頁點選「會員條碼」，跳出頁面後點選「點數折抵（7-ELEVEN專用）」，就會跳出條碼，再讓門市人員刷條碼就可以。

OPENPOINT APP折抵方式。（圖／取自官網）

