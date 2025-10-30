超商美食竟是大腦殺手！研究：長期吃失智風險增44%
生活中心／杜子心報導
許多上班族為求快速解決一餐，常會選擇吃微波食品、炸物或甜點解決，但長期吃這些「方便食物」，可能會導致大腦功能的提早退化。營養師薛曉晶指出，研究發現「超加工食品」（UPF）不僅與肥胖、心血管疾病相關，還可能直接傷害腦神經、加速記憶力衰退。她引用《JAMA Neurology》2023年研究指出，追蹤超過1萬名35至74歲成年人長達8年，結果顯示，經常攝取「超加工食品」的人，認知功能下降速度比低攝取者快28%，執行能力更下降25%；而2024年《Journal of Neurology》進一步證實，超加工食品與失智風險增加44%有顯著關聯。
薛曉晶指出炸物及加工肉類若長期攝取恐增加失智風險。（示意圖／取自Pexels）
薛曉晶提醒，微波餐、餅乾、炸物、速食與甜點都屬於「超加工食品」，其中的高糖、高油、高鹽與人工添加物會在無形中損傷腦神經，使思緒變鈍、記憶力減退。她強調，大腦的健康其實掌握在飲食選擇中，「每天少吃一份超加工食品，多選一份原型食物」，例如用新鮮蔬果、全穀類、豆製品或魚類取代加工食品，長期下來不僅有助穩定血糖，也能有效降低失智風險。
薛曉晶分享MIND飲食的吃法。（圖／翻攝自臉書營養師媽媽曉晶的生活筆記）
此外，薛曉晶補充表示若想保護腦力，可從日常餐盤開始調整，早餐吃無糖優格配藍莓與堅果，午餐搭配鮭魚與橄欖油炒蔬菜，晚餐則以番茄湯與豆腐、紫米飯為主，減少超加工食品，她強調，每週吃兩次莓果、三次豆類，就能讓腦年輕7歲，並建議每日補足體重乘以30ml的水量，維持腦部清晰運作。
原文出處：上班族最愛的「1類食物」竟是大腦殺手！研究：長期吃失智風險暴增44%
更多民視新聞報導
揭傅崐萁5罪狀！她挺張峻「這一腳」剛好而已
張峻vs.Fumi阿姨神來一腳！他：年度關鍵字是「踹」
梁朝偉親揭愛妻1習慣！私下叮囑劉嘉玲「不要亂講話」
其他人也在看
溫差大易釀心肌梗塞 愛心暖被助弱勢族群過冬
近期氣溫驟降、早晚溫差大，天氣變冷會讓血管收縮、血壓上升，容易對心臟造成額外負擔，尤其是有高血壓、糖尿病或高血脂的族群，更要提高警覺。根據衛福部2024年國人十大死因的資料顯示，心血管疾病是十大死因的第2位，國泰綜合醫院心血管中心主治醫師郭志東指出，「急性心肌梗塞」是心血管疾病中最兇險的一種，發作時每一分鐘都在與生命拔河。中天新聞網 ・ 22 小時前
潘瑋柏瘦身秘訣曝光！直播狂吃肉+1招排水腫 網驚：一個月甩7公斤是真的
歌手潘瑋柏近日在新專輯直播中亮相，明顯消瘦不少。原來他靠著「高蛋白飲食」搭配排水方法，短短一個月就減下7公斤。粉絲發現他的飲食法並不複雜，只要「多吃肉、控制飯量」，還能適度享受碳水。姊妹淘 ・ 5 小時前
豪宅雙屍案！富商前男友贈200萬豪車留不住她...分手1個多月傳噩耗
本月25日晚間，北市信義區豪宅發生命案，現年37歲的陳姓創投CEO，與25歲的曾姓女子，雙雙被發現陳屍屋內，現場還發現白色不明粉末及藥物，2人死因還有待31日複驗解剖釐清。據《Ettoday新聞雲》報導，曾女原本與另一名富商交往多年，但2人於1個多月前分手，未料卻傳出憾事，富商前男友指出，曾女非常上進、也不曾沾染毒品等，不明白為何會發生悲劇。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
台灣人一半過重，越南人卻不容易胖！醫曝「4關鍵習慣」：減重不是要節食
越南被譽為「亞洲最瘦國家」之一，原因在於當地人習慣享用原型食物，也鮮少飲用甜飲與攝取加工食品，再加上飯湯比例均勻、份量剛好，因此大部分越南人的身材都相當苗條。不過，肥胖專科醫師安欣瑜表示，越南近幾年來卻成為東南亞肥胖上升最快國家之一，為此也分析箇中原因：「減重並不只是要求節食，而是要『吃得像越南人』。」鏡報 ・ 1 天前
一起吃飯也可能「吃到罹癌」？醫揭「這1習慣」最易傳染 超多人中招
根據111年癌症登記及113年死因統計資料顯示，胃癌位居我國10大癌症發生人數及死亡率第8位，每年逾4,000人新診斷罹患胃癌，並造成2,000多人死於胃癌。其中，錨點導致胃癌發生最主要風險因子約有8至9成為「幽門螺旋桿菌」感染所造成。 日常養成良好衛生及生活習慣 可望大幅降低胃癌發生風險 研究指出，幽門螺旋桿菌（HP）感染者罹患胃癌的風險為無感染者的6至10倍，世界衛生組織於1994年已將其列為第一級致癌物。HP是能在胃酸環境下存活的細菌，感染後會引起慢性胃部發炎、潰瘍，長期感染可能導致萎縮性胃炎或黏膜腸化生的癌前病變，進而演變為胃癌。HP主要傳染途徑為經口傳染，而家庭內人與人的相互傳染是重要來源，避免家庭成員間共用餐具，如杯子、碗筷，養成使用公筷母匙、避免共杯共食的良好衛生習慣，可大幅降低感染風險。此外，醃漬食物、抽菸及過度飲酒亦會增加罹患胃癌風險，而新鮮蔬菜水果因具抗氧化效果，有助於降低罹癌風險。 幽門螺旋桿菌檢測及除菌治療保「胃」健康 落實5招護胃 透過HP檢測及除菌治療，可有效降低HP盛行率。民眾可透過「非侵入式之碳13尿素吹氣法」及「糞便抗原檢測法」、或「侵入性之上消化道內常春月刊 ・ 1 天前
薑不只暖身！研究：薑是「內臟脂肪剋星」讓胰島素更靈敏 告別三高
台北榮民總醫院婦女醫學部遺傳優生學科主任張家銘在門診中，經常被問到喝薑茶是否真的對健康有幫助。過去他只能笑著回答：「溫溫的、舒服就好啦～」，但現在很肯定地說：「對身體代謝真的有幫助，而且有研究數據支持健康2.0 ・ 7 小時前
這3大星座男「嘴笨話少」卻特別惹人愛！靦腆反差讓人心跳加速
生活中總有一種男生特別討人喜歡——他們不會刻意說好聽話，也不太擅長營造浪漫氛圍，但那份靦腆、穩重與真誠，反而成了吸引人的特質。以下這3個星座男，就是典型的「話不多但讓人安心」代表。姊妹淘 ・ 7 小時前
腸胃不好、常脹氣、排便卡卡？營養師大推「這1低調超級食物」 每天吃一點真的有感
提到山藥，許多人首先想到的是藥膳燉湯，營養師王證瑋表示，山藥不僅僅是養生料理的配角，更在營養學中被譽為「低調的超級食物」。它質地細緻、口感綿密，含有豐富的蛋白質、多醣體、寡糖與礦物質，可幫助腸胃、穩定免疫系統，對銀髮族、上班族及忙碌現代人來說，都是日常保養的理想選擇。 黏液蛋白保護腸胃 減少刺激與不適 山藥的營養亮點之一是富含「黏液蛋白」。王證瑋營養師指出，這種天然物質可在腸胃黏膜上形成保護層，減少外來食物或胃酸對腸壁的刺激。對於經常有胃酸逆流、胃脹氣或腸胃不適的人，適量攝取山藥能緩解不適並促進消化。此外，山藥質地柔軟、易消化，也非常適合長者及咀嚼能力較弱的族群食用。 多醣體提升免疫力 強化身體防護力 山藥除了保護腸胃外，還能強化免疫功能。其所含的多醣體具有啟動免疫細胞活性的作用，能幫助人體抵抗外來病原。王證瑋營養師提到，黏液蛋白則能促進蛋白質吸收，使營養素更充分利用，進一步增進體力與修復力。對於經常加班、壓力大、睡眠不足的上班族而言，山藥是能穩定免疫力、補充能量的好食材。且山藥含有天然的寡糖，具有「益生元」的作用，能成為腸道益菌的養分來源。長期攝取可促進腸道菌相平衡，改善便祕、腹脹等常春月刊 ・ 22 小時前
75歲劉曉慶「凍齡美腿」驚呆年輕人！背影辣到認不出 大魚大肉照吃+運動養生秘訣曝光
「這背影說25歲我都信！」75歲的劉曉慶近日在《一路繁花2》中的側影截圖瘋傳，緊實的線條、挺拔的體態完全看不出已屆古稀之年，一雙美腿更令網友驚呼「太神了」。而這份「逆齡體態」的關鍵，其實藏在她的餐桌與運動習慣裡。姊妹淘 ・ 1 天前
蘋果什麼時候吃最好？一天可以吃多少？營養師揭「正確食用時機」
蘋果因其高營養價值而廣受推崇，甚至有「一天一顆，醫生遠離我」的說法。蘋果富含多種對健康有益的成分，像是多酚、膳食纖維和鉀等，那麼，何時食用蘋果能更有效地攝取其營養呢？《優活健康網》特摘此篇，專家指出，每天建議攝取1顆蘋果，若要有效地吸收蘋果的營養，最佳食用時機是早上，可有效補充身體能量。優活健康網 ・ 1 天前
非洲豬瘟案場為何找王姓獸醫佐？ 特約獸醫心寒曝原因：明年不再簽約
台中市梧棲區一處養豬場日前爆出全台首例非洲豬瘟，養豬場老農在豬隻出現大量異常死亡時，第一時間未通報養豬場特約的紀姓獸醫師，反而找不具備獸醫執照的藥商王姓獸醫佐，錯失防疫黃金時機。紀姓獸醫今日（10/29）在臉書發布長文，透露老農對他坦言「你不賣藥、又不收錢，我怎麼好意思麻煩你？」讓他無言以對，感嘆多年來投入基層防疫、為養豬戶奔走，如今情義已盡，宣布明年起不再接受動保所委託擔任特約獸醫師。太報 ・ 23 小時前
搶"普發一萬"商機! 百貨.超商.銀行各推優惠
財經中心／陳孟暄 葉晏昇 台北報導全民最期待的「普發現金一萬元」，最快11月11號就能入帳，許多民眾已經開始盤算要怎麼花。剛好碰上各大百貨週年慶，業者看準商機，像是化妝品、生活用品通通下殺優惠，還有小家電買一送一。除了百貨，超商、銀行也加碼送購物金、抽好禮，就是要讓這一萬元花得更划算。民視財經網 ・ 1 天前
紅斑性狼瘡好發女性 出現這警訊應立刻就醫
好醫師新聞網記者朱代東／花蓮報導 圖：大林慈濟醫院賴寧生院長是國內免疫治療權威／大林慈濟醫院提供 繼港星周海媚之後，已引退的女歌手坣娜，也被證實長期受紅斑性狼瘡困擾，於日前過世；花好醫師新聞網 ・ 16 小時前
北捷板南線11/10起提早實施最密班距 估增運1500人
（中央社記者陳昱婷台北30日電）台北捷運板南線上午尖峰乘客眾多，為加強疏運人潮，北捷今天宣布，平日2分鐘的最密班距，11月10日起，實施時間將提早至上午7時30分，等同增加一部列車約1500人的運能。中央社 ・ 3 小時前
蔣萬安選不上總統！周映君鐵口「大運已經沒了」
娛樂中心／綜合報導過去曾經精準預言柯文哲「能連任台北市長、卻無緣總統大位」，並稱他66歲後進入「空亡運勢」的命理師周映君，近日則針對台北市長蔣萬安的命盤進行分析，表示雖然蔣萬安雖然有能力，明（2026）年要連任市長應該是沒問題，但卻「沒有總統命」，甚至直喊「蔣萬安是已經到了差不多再十多年的運就沒了！」。民視 ・ 1 天前
普發現金這樣領太划算！登記入帳選「這銀行」 最高可抽近4萬現金
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導普發現金1萬即將登場，多家金融機構順勢推出加碼優惠，其中LINEBank在今（28）日推出了讓客戶輕鬆設定「登記入帳」的功能，...FTNN新聞網 ・ 1 天前
普發一萬別花掉！國泰投信教戰ETF配置心法
普發1萬元要來了！11/5起開放登記，最快11/12入帳，各大電商趁勢搶推雙11購物優惠，國泰投信提醒，與其消費在民生娛樂，其實更建議善用這筆資金作為投資起手式，尤其全球景氣穩步復甦、本周更將迎來台、美超級財報週，股市可望延續這波漲勢。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
《人浮於愛》邵雨薇誘惑楊祐寧！馬路上「一發不可收拾」車震內幕曝光
邵雨薇在劇中飾演可以為愛不擇手段的周曉琪，看上飾演精神科醫師顧厚澤的楊祐寧，不顧對方有由簡嫚書飾演交往多年的女友范月姣，依舊對其施展出欲擒故縱的魅惑舉止，讓楊祐寧經不起誘惑終於出軌。兩人第一場激情戲相當大膽，選擇在無人的山區大馬路邊上演車震。導演徐輔軍坦...CTWANT ・ 4 小時前
難道是貧窮限制想像？日月潭飯店一晚飆破4.7萬 網驚：這是含機票嗎
該名網友表示，在查詢本週末日月潭旅宿時，看到一間知名飯店即便享有8.9折優惠，仍需新台幣4萬7576元，讓他忍不住發問：「這價格是有含來回機票嗎？」這則貼文隨即引起廣大迴響，吸引超過2.2萬人按讚，留言破千，成為網友熱議焦點。類似情況不只發生在日月潭。根據訂房網站資...CTWANT ・ 32 分鐘前
流水席冰淇淋「一人一桶」 南部人揭含意：讓賓客快回家
台灣中南部流水席文化盛行，菜色豐盛常讓人驚艷，近日一名女網友在婚宴尾聲時看到工作人員推著推車分發「一人一桶」的冰淇淋，讓她相當驚訝，忍不住上網詢問「南部人都這樣嗎？」引發熱烈討論。中天新聞網 ・ 4 小時前