超商美食竟是大腦殺手！研究：長期吃失智風險增44%

許多上班族為求快速解決一餐，常會選擇吃微波食品、炸物或甜點解決，但長期吃這些「方便食物」，可能會導致大腦功能的提早退化。營養師薛曉晶指出，研究發現「超加工食品」（UPF）不僅與肥胖、心血管疾病相關，還可能直接傷害腦神經、加速記憶力衰退。她引用《JAMA Neurology》2023年研究指出，追蹤超過1萬名35至74歲成年人長達8年，結果顯示，經常攝取「超加工食品」的人，認知功能下降速度比低攝取者快28%，執行能力更下降25%；而2024年《Journal of Neurology》進一步證實，超加工食品與失智風險增加44%有顯著關聯。

薛曉晶指出炸物及加工肉類若長期攝取恐增加失智風險。（示意圖／取自Pexels）

薛曉晶提醒，微波餐、餅乾、炸物、速食與甜點都屬於「超加工食品」，其中的高糖、高油、高鹽與人工添加物會在無形中損傷腦神經，使思緒變鈍、記憶力減退。她強調，大腦的健康其實掌握在飲食選擇中，「每天少吃一份超加工食品，多選一份原型食物」，例如用新鮮蔬果、全穀類、豆製品或魚類取代加工食品，長期下來不僅有助穩定血糖，也能有效降低失智風險。

上班族最愛的「1類食物」竟是大腦殺手！研究：長期吃失智風險暴增44%

薛曉晶分享MIND飲食的吃法。（圖／翻攝自臉書營養師媽媽曉晶的生活筆記）

此外，薛曉晶補充表示若想保護腦力，可從日常餐盤開始調整，早餐吃無糖優格配藍莓與堅果，午餐搭配鮭魚與橄欖油炒蔬菜，晚餐則以番茄湯與豆腐、紫米飯為主，減少超加工食品，她強調，每週吃兩次莓果、三次豆類，就能讓腦年輕7歲，並建議每日補足體重乘以30ml的水量，維持腦部清晰運作。

