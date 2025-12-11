超商聯名雞湯夯！雙月「蛤蜊雞腿」PK屋馬「罐裝」雞湯

超商紛紛聯合名店，搶攻天冷的雞湯商機。（圖／東森新聞）





冷氣團即將報到，到時候北台灣的低溫恐怕只有13度，空曠地區低溫更下探十度，冷颼颼的天氣，超商也紛紛聯合哪些名店，搶攻天冷的雞湯商機。氣象專家提醒保暖，預報入冬最強大陸冷氣團這個星期天報到，天氣一轉冷，就想來碗熱騰騰的雞湯，但現代人忙碌沒時間煮，越來越多名店和便利商店推出聯名「即食雞湯」！除了有必比登名店的「蛤蜊雞腿燉湯」；還有跟燒肉店合作推「罐裝版枸杞雞湯」，不像店面受營業時間限制，隨時想喝就能喝。

薑片、蛤蜊、滿滿高麗菜跟雞腿肉一起煮滾，鮮嫩肉質爆量蛤蜊，加上鮮甜湯頭是必比登名店雙月必點招牌。

想喝到這樣一碗熱騰騰的蛤蜊雞腿湯，卻沒時間來店裡嗎，現在名店就跟便利商店合作，推出同款雞湯，不過還原度有多高，馬上一起來開箱。

兩隻小雞腿、幾片高麗菜，當然沒有店裡喝來的澎湃，但不受時間限制，下樓全家就喝的到，冬季限定聯名新品還有滿滿剝皮辣椒雞腿，最後灌入靈魂紹興酒，跨界台酒推剝皮辣椒雞湯，一上桌馬上聞到濃濃酒香，但這一碗就只有店裡才喝的到，便利商店雞湯則還有這款來應戰。

7－11跟台中知名燒肉店屋馬聯名，推出他們家必喝的聯名枸杞雞湯，這包裝形式就被說真的超獵奇。也讓大家覺得是被燒肉耽誤的雞湯店，這回雞湯真的一支獨秀，細長罐裝，一打開雞味噴發，濃郁乳白色湯頭，就來看看喝過店內版顧客怎麼說。

民眾：「我覺得還原度滿高的，雞湯味很重，很濃郁的感覺，欸這可以買回家自己煮湯，蛤它冷掉了，（那味道呢），我覺得屋馬店裡比較好喝。」

畢竟是放在保溫箱販售，想要還會熱騰騰慶煙有難度，但買回家加熱二創，多少能過過乾癮，除了雞湯，萊爾富則推玉米濃湯，奶香加上玉米粒口感，也是不少人冬天療癒最愛，名店開打，超商聯名即食湯品戰，除了24小時想喝就喝，更是要增加曝光，吸引更多人到店品嘗。

