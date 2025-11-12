超商自取吸管！遭店員警告恐「涉嫌盜竊」 她怒喊：沒受過這種侮辱

生活中心／張尚辰報導

許多超商為因應政府環保政策，不會主動提供吸管給顧客。（示意圖／資料照）

許多超商為了因應政府的環保政策，不會主動提供給客人吸管、筷子等免洗用具。一名女網友近日發文表示，自己到7-11買咖啡，想要拿取放置在櫃台邊的吸管，卻被店員警告「涉及盜竊」，這讓她相當傻眼，直呼「人生沒受過這麼大的侮辱」，貼文發出後，引發網友熱議。

原PO近日在Dcard上以「7-11買咖啡自己拿吸管店員說這樣算盜竊」為題發文，指出她去超商買咖啡，但因為檯面上的吸管尺寸不符，想要更換，可是正常尺寸的吸管被放在客人伸手拿不到的位置，於是她就在一旁等店員忙完後，讓店員拿給他。

沒想到，店員將吸管拿給她的過程中，還警告，「如果被監視器照到我自己拿吸管的話，會被視為盜竊」，這讓原PO相當傻眼，也非常生氣，直呼「人生沒受過這麼大的侮辱，到底是店員誇張還是我有問題？」

貼文發出後，不少網友建議原PO向店長投訴，認為該店員的行為太極端了，「你沒有問題，店員的說法確實過於誇張。吸管在便利商店通常屬於『消費附屬品』，客人自取並不會構成盜竊」、「我建議你要投訴」、「是我就叫他當下報警，叫警察來、叫店長來，如果他們都認為這是盜竊，那我就認了」、「吸管不放在讓客人好拿的位置，沒客訴就算了，竟然還說客人盜竊」。

不過，也有人持相反意見，「如果東西原本就放在不讓客人拿到的位置，你未經詢問而自己去拿，也是怪怪的」、「都放在檯面下你還拿，就是你的問題」、「有要拿取不是自己的物品之前先詢問才是對的吧…？尤其是放在櫃檯的你怎麼敢未經同意就直接拿，除非他有在櫃檯註明自取才可以不是嗎」。

