超商花102元中千萬 外送3元也中百萬...充公倒數中

114年7、8月期統一發票開獎至今，仍有9張中獎發票無人領取，包含2張千萬元特別獎、5張200萬元特獎及2張雲端發票百萬獎。財政部提醒，中獎人務必在2026年1月5日前完成領獎，現在距離截止只剩最後一週，逾期獎金將全數充公。

兩張尚未兌領的千萬特別獎發票，其中一張開立於台南市龍崎區的7-ELEVEN關北站門市，消費者僅花102元購買飯糰與飲品；另一張則來自台北市信義區App Store的300元訂閱費。

根據財政部公布的資訊，本期統一發票千萬特別獎號碼為「53960536」，200萬特獎號碼為「51509866」，三組頭獎分別是「43074088」、「22870220」、「38253117」。扣除作廢、金額不符規定、或買受人為營業人等不符合領獎資格的發票後，仍有17張可兌換大獎的發票，其中 9 張尚未領取。

除了兩張千萬發票外，尚有5張200萬元特獎仍待認領，包括：台北市信義區App Store 220元訂閱費、新北市林口區Uber Eats 3元外送費、彰化鹿港鎮一間7-ELEVEN 的132元食品消費、台南安南區元一瓦斯290元瓦斯桶購買，以及台南歸仁區茶の魔手30元飲品。

另外，本期還有2張雲端發票百萬獎未領，分別為台北市信義區SONY的258元網路服務費，以及Galaxy Store 147元應用程式消費。財政部也提醒，使用雲端載具者更可能忽略中獎訊息，務必登入帳號確認。

