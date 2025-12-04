超商花64元抱走千萬 幸運得主是你嗎？

114年9、10月統一發票共有11名幸運得主抱回千萬大獎，其中一名消費者僅花64元就幸運中獎。（示意圖／東森新聞）





財政部於上月25日公布114年9、10月統一發票中，千萬元特別獎號為 25834483。本期共有11名幸運得主抱回千萬大獎，其中一名消費者僅花64元就幸運中獎，令人羨慕不已。中獎者務必留意領獎期限，以免錯過這份意外之財。

據財政部官網顯示，114年9、10月統一發票特別獎號碼（新台幣1000萬元）25834483；特獎號碼（200萬元）46587380，頭獎號碼（20萬元）3組分別為41016094、98081574、07309261。其中，超商及全聯共開出5位千萬特別獎得主，來看看是不是你吧。

一名千萬得主在位於桃園市龜山區的7－11新九揚門市，消費274元購買鮮食、生活用品、飲品，就獎落口袋；另名則是在台北市信義區的7－11宏泰門市，消費64元購買飲品、鮮食；另外一名是在台北市士林區的全家「社子島店」，消費148元購買2杯Let’s Café 特大杯冰拿鐵與零食；一名則是在花蓮縣新城鄉的全家「嘉新店」，消費115元就抱走千萬大獎，讓許多人羨慕不已。

此外，全聯也在官方臉書宣布，台北中正「南昌門市」幸運開出千萬元特別獎，得主僅花85元購買鮮乳，就抱回千萬大獎。全聯表示，本期共開出超過27萬個各項獎項，因此提醒9、10月份有來門市消費的民眾，不要忘記對一下手中的發票，「幸運得主可能就是自己喔！」

提醒得獎民眾，114年9、10月統一發票領獎期間自114年12月6日起至115年3月5日止，中獎人在前往領獎前記得帶上國民身分證（非本國國籍人士得以護照、居留證或內政部移民署核發入出境許可證等替代）及中獎統一發票，依代發獎金單位所公告的兌獎營業時間至臨櫃兌領，逾期不得領獎，得獎人千萬要注意時間。

