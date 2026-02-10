超商茶葉蛋為什麼「不用內鍋」？ 專家揭3原因

有網友疑惑，為什麼超商煮茶葉蛋的電鍋可以不使用內鍋。（示意圖，資料照）

近日有網友在社群平台分享自己與公司同事自己辦尾牙的照片，畫面中可以見到電鍋裝滿食物，但卻未放入內鍋，讓不少網友驚訝表示「電鍋可以不放內鍋嗎⋯⋯？」對此，「元暉家電」也在社群平台發文解惑，說明超商使用的並非一般家用電鍋，而是專門為煮茶葉蛋設計的設備。

網友在threads發文表示自己公司沒辦尾牙，於是只好自己辦，照片中可見電鍋內煮了滿滿火鍋料，十分豐盛，卻有眼尖網友發現原PO是直接使用外鍋烹煮，並未放入內鍋，讓不少人驚呼「電鍋可以不放內鍋嗎⋯⋯？不是很髒」「沒用內鍋也太勇敢⋯⋯」。

不過，隨即有網友提出，便利商店販售茶葉蛋的電鍋，同樣也是直接使用外鍋。對此，「元暉家電」也在社群平台發文解惑，說明超商使用的並非一般家用電鍋，而是專門為茶葉蛋設計的設備。

超商的電鍋煮茶葉蛋 為什麼不用內鍋？

他不是普通電鍋，是專門煮茶葉蛋的，鍋體經過特別防護處理。 容量大、好補貨。 沒內鍋，傳熱更快、更省電。

