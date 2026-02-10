超商茶葉蛋電鍋「沒放內鍋」！網批不衛生 專家揭原因

生活中心／張尚辰報導

超商茶葉蛋直接用電鍋外鍋烹煮。（圖／資料照）

近日，一名網友分享，她和同事在公司使用電鍋煮火鍋，簡單慶祝尾牙。沒想到貼文曝光後，引來不少網友關注，發現他們竟直接使用電鍋外鍋烹煮，紛紛批評「不衛生」。不過，也有網友聯想到超商煮茶葉蛋的電鍋同樣沒有使用內鍋，掀起討論。對此，經常分享家電知識的「元暉家電」出面解釋，超商使用的是茶葉蛋專用電鍋，鍋體沒有內鍋反而能讓熱傳導更快。

該名網友日前在Threads發文表示，今年公司並未舉辦尾牙，因此幾名同事決定自行在公司慶祝，除了外送披薩，還用電鍋煮起火鍋，現場氣氛相當熱鬧。

然而，有眼尖網友發現，照片中的電鍋並未放入內鍋，而是直接以外鍋烹煮火鍋，直呼「非常不衛生」。也有人因此聯想到，超商煮茶葉蛋時似乎也是直接使用外鍋，引發網友熱烈討論。

不少網友留言表示，「電鍋可以不放內鍋嗎？不是很髒」、「第一次看到電鍋可以這樣煮」、「沒用內鍋也太勇敢了」、「有人跟我一樣看到電鍋就眉頭一皺嗎」。但也有人反駁，「大家是不是忘了超商的茶葉蛋，也是沒有內鍋」、「超商茶葉蛋本來就是直接用外鍋煮」。

對此，「元暉家電」也在社群平台發文說明，超商使用的並非一般家用電鍋，而是經過特殊設計與防護處理的商用機型，不僅容量大、補貨方便，沒有內鍋反而能提升熱傳效率，更加省電。

