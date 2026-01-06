超商草莓季開跑！2026乖乖搶先出招 兩款話題新品開箱

圖：下手要快！2026年零食控用乖乖草莓全系列開啟。(圖/乖乖提供)

一到冬天，空氣裡是不是就開始飄出一股「草莓味」？沒錯，草莓控最期待的季節正式開跑，而 2026 年草莓季的第一聲哨響，這次被乖乖搶先了！超商的草莓專區，目光立刻被那一抹粉嫩包裝鎖死，還沒開吃就已經先融化一半。這次乖乖不只端出全新在地「大湖草莓乖乖」，還霸氣聯手人氣優格手搖飲品牌「發發」聯名登場，以及孔雀捲心餅、彎的脆果兩款經典草莓口味助陣，直接把零食櫃變成一桌超犯規的「草莓系零食派對」。這次一次開箱乖乖草莓系列人氣商品，從香氣、口味、口感到私心創新吃法，完整分享給所有草莓控。

圖：乖乖X發發「莓果派對優格乖乖」。(圖/乖乖提供)

新品第一彈》在地搶先吃：乖乖玉米脆條－大湖草莓

打開包裝的瞬間，就能感受到這款新品不一樣的香味，香氣不走濃烈路線，而是帶著新鮮草莓般的自然酸香，聞起來相當甜美舒服；入口後，熟悉的乖乖玉米脆條依舊酥脆，接著草莓的酸甜慢慢鋪展，整體層次清楚、不膩口。

這次新品最大亮點，在於選用來自苗栗大湖的國產草莓。乖乖將台灣在地草莓的酸香風味，融入陪伴許多人長大的經典玉米脆條之中，像是把台灣土地的味道，透過熟悉的零食形式重新詮釋，且這款草莓乖乖的酸度相當討喜，不會被甜味蓋過，反而越吃越順口。建議可把乖乖灑在香草冰淇淋上，草莓的果酸與冰淇淋的奶香互相襯托，玉米脆條依舊保有口感，意外成了一道在家就能完成的草莓系小甜點。目前大湖草莓乖乖於 7-ELEVEN 草莓季期間限定販售，想嘗鮮的消費者得把握時間。

新品第二彈》療癒聯名：乖乖X發發「莓果派對優格乖乖」

第二款新品是乖乖與優格手搖飲品牌「發發」聯名推出的「莓果派對優格乖乖」，靈感來自發發經典熱銷的「莓果派對優格」，共同打造出甜味豐富的莓好味覺，一入口就能感受到優格的乳酸香氣，接著莓果酸甜浮現，最後由乖乖的香脆口感收尾。

這款整體甜度比想像中溫和，甜而不膩，屬於清爽型草莓零食，搭配一樣在全家便利商店聯名上架的「草莓煉乳金萱奶茶」一起享用，以金萱茶為基底，融合草莓煉乳的甜蜜，一口喝、一口吃，莓果酸甜與優格香氣在嘴裡同時迸發，幸福感瞬間爆表。

新品「莓果派對優格乖乖」和「草莓煉乳金萱奶茶」於 1 月 7 日起在全家便利商店購買，享任選第2件6折優惠。對不愛甜膩零食的人來說，是相對耐吃的一款。

同時，在發發門市也有以乖乖經典「彎の脆果」系列為發想，推出的兩款聯名限定飲品－「乖乖草莓煉乳優格」和「乖乖煉乳優格」；滑順細緻的酸甜口感帶出脆果清香，口中釋放甜而不膩、溫潤而柔和的美味，如同童年生活般簡單卻充滿幸福，喜愛手搖的朋友也可以一併把握這次的限定好滋味。

圖：發發攜手乖乖迎新年！期許新的一年乖乖順利、一路發發。(圖/乖乖提供)

老朋友回歸：孔雀捲心餅 X 彎的脆果

除了兩款新品，乖乖旗下的經典草莓口味也沒有缺席。「孔雀捲心餅－濃厚草莓」外層酥脆、內餡香濃，草莓甜香明確，是許多消費者從小吃到大的熟面孔；「彎的脆果－草莓煉乳」則多了煉乳的奶香，甜度較高，如果混著優格一同搭配也可以作為一份不錯的早餐。

親子也可以試著把捲心餅直接放進冰牛奶中當作攪拌棒，邊喝邊吃，讓小朋友感受趣味外，還多了一種營養點心的感覺；年節聚會時，條狀的捲心餅也很適合當作桌上零食裝飾，視覺口味都相當討喜。另外，「彎的脆果－草莓煉乳」的濃甜口感也很適合上班時下午茶來一口解饞。

整體來說，乖乖此次草莓季派對產品各有特色。主打新品「乖乖玉米脆條－大湖草莓」香氣自然、口味層次最為豐富，從直接吃到搭配冰品都能延伸出不同吃法；與發發聯名的「莓果派對優格乖乖」則是話題性與可愛兼具，將手搖飲風味成功轉化為零食；「孔雀捲心餅」經典口味依舊是嗜甜族與家庭分享的首選，無論節慶或聚會都充滿儀式感；而「彎的脆果草莓煉乳」則以濃郁卻不易膩口的特色，成為日常隨手吃也不負擔的草莓系擔當。從新品到經典回歸，乖乖用不同風味為今年的草莓季加滿甜蜜，不管是自己吃還是分享給家人朋友，都值得衝一波！