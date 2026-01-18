超商草莓旋風席捲 日本甜點登台賣 霜淇淋限時5折

全家草莓季粉嫩登場，同時攜手日本人氣IP「ASAMIMICHAN」推出限定商品包裝與周邊加購活動。（全家提供／朱世凱台北傳真）

超商冬日掀起浪漫草莓旋風，業者觀察，草莓季為全年受歡迎的檔期之一，相關類別業績逐年成長1成以上，今年再度以粉紅包裝為主軸，打造夢幻甜蜜商品並邀請IP助陣，呈現視覺味覺雙饗宴推高來店人流。

全家Fami!ce「草莓優格霜淇淋」標榜甜而不膩。（全家提供／朱世凱台北傳真）

全家草莓季推「浪味仙-草莓起司口味洋芋捲」。（全家提供／朱世凱台北傳真）

全家集結多款品項點綴草莓滋味，首推Fami!ce「草莓優格霜淇淋」，以酸甜草莓果香搭優格的清爽乳酸感，口味甜而不膩，業者更與日本療癒角色 「ASAMIMICHAN」合作，推出霜淇淋紙套和特定商品包裝；草莓季烘焙甜點強打「草莓乳酪軟歐」，乳香與果香交織完美韻味；minimore「草莓厚奶雲餡泡芙」以草莓菠蘿皮包裹莓果奶酪與草莓卡士達，內餡相當飽滿；粉色系零食推薦日本全家Famimaru「白草莓風味焦糖玉米小點」及「浪味仙-草莓起司口味」等，2月3日前買指定商品任選第2件8折、3件77折，還可參加指定商品任3件加39元贈asamimi杯塞吊飾活動。

7-11攜亞尼克推出「甘王草莓卡士達雪淋霜霜淇淋」，加10元可升級泡芙款。（7-11提供／朱世凱台北傳真）

7-11草莓季專案架蒐羅逾50款限定特色商品。（7-11提供／朱世凱台北傳真）

7-11打造「莓粒Good草莓季主題專案架」，集結逾50款商品囊括常溫飲料、零食、糖果及熱門IP等類別，1月27日前指定商品任選2件8折、3件77折，推薦商品包括限量「樂事Care Bears熊熊不能莓有你禮盒」、「STRIKING跳跳糖草莓風味」等；雪淋霜同樣再度升級，攜亞尼克推全新「甘王草莓卡士達霜淇淋」，以「甘王草莓」入料，拌入香濃滑順的卡士達，口感層次分明，現在加價10元即可升級「泡芙款霜淇淋」，2月3日前每周五六日雪淋霜、酷聖霜霜淇淋憑icash2.0、icashPay享任選第2件半價。

OKmart推OKCAFE新品「草莓戀乳雪露」。（OKmart提供／朱世凱台北傳真）

OKmart推OKCAFE新品「草莓戀乳雪露」，嚴選草莓果肉製成冰沙，融合乳香風味，口感清爽、果香明顯，即日起至1月19日推單杯特價69元。

萊爾富推果C果昔「莓完莓了」口味。（萊爾富提供／朱世凱台北傳真）

萊爾富自有品牌果C果昔商機一上市狂掃社群版面，目前已推逾15款口味，並固定每月更新2至3款，草莓系飲品主推「莓完莓了」，標榜果香清新、口感酸甜濃郁。

