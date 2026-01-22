超商衝突畫面曝光網友稱「一拳超人」 拳願創辦人說陳勇正「再創巔峰」

超商內發生衝突畫面在網路流傳，監視器影像顯示現場一度對峙升溫，相關片段引發大量討論。（圖／翻攝網路）

【警政時報 林照東／綜合報導】近日一段發生於超商內的衝突畫面在社群平台曝光後迅速擴散，引發大量網友關注與討論。影片中可見現場情緒一度升高、雙方對峙氣氛緊繃，相關畫面在短時間內於各大社群平台廣泛流傳。

陳勇正 表示，當下僅希望避免事態擴大，讓現場儘快恢復冷靜。（圖／翻攝網路）

根據公開互動數據顯示，該段影片累積逾兩千人按讚、三百多則留言，分享次數接近八百次，討論熱度持續攀升。不少網友在留言區以「一拳超人」等用語形容畫面內容，相關說法在多個討論串中迅速擴散。

拳願明星格鬥賽 創辦人 秋偉 也現身留言區，公開以「再創巔峰」形容影片中的表現。（圖／翻攝網路）

事件同時引起格鬥圈關注，拳願明星格鬥賽創辦人秋偉現身留言區留言，以「再創巔峰」形容影片中的表現，引發更多網友回應，使事件討論熱度進一步升高。

社群平台留言區互動熱烈，不少網友以「一拳超人」形容影片中的即時反應，相關評論迅速擴散。（圖／翻攝網路）

針對外界關注與討論，陳勇正 事後表示，當時僅基於現場狀況，希望能儘快讓情緒降溫、避免衝突擴大，並非刻意引發任何對立或衝突。他也強調，面對突發情境，首要考量仍是現場人員安全，讓事件能在理性狀態下結束。

此外，這起事件也再度引發社會對公共場所衝突處理與自我保護觀念的討論。相關人士提醒，民眾若遇到類似情況，應以自身安全為優先，並適時通報警方或相關單位協助，避免衝突升高衍生後續法律風險。

警政單位呼籲，公共場所發生爭執時，應保持冷靜，避免肢體衝突，透過合法管道處理糾紛，以維護自身及他人安全。

