超商詐騙包裏多 專家：賣家名若為代號恐偽冒

日前有民眾到超商領包裹，機警的店員發現包裹有異狀，當下馬上提醒民眾，確認是否為自己購買的包裹，免得受騙上當。

近期詐騙包裹越來越多，有網友發文指出，日前收到取貨通知，原先要到超商領包裹，還好遭到店員阻止，否則1888元就這麼飛了。實際詢問其他領包裹的民眾，還真有不少人受騙。

台北市民許小姐說道，「店到店領貨，後面發現她根本沒有買那個東西，就好像也是被騙了幾千塊，然後我媽就超生氣。」

台北市民吳小姐則說：「我就付錢了，結果那裏面不是我訂的。」

詐騙包裹猖獗，不只要提高警覺，還有網友整理出詐騙包裹廠商黑名單，也有超商店員傳授辨識詐騙包裹秘訣。

超商店員表示，「奇奇怪怪的名字，那個就真的要注意了，而且又看到客人一臉茫然，我們就會稍微溫馨地提醒一下說，你最近有網購嗎？如果真的沒有印象，你就乾脆不要領，把它退回去。」

一旦遇到詐騙包裏，超商業者也提供申訴平台，像是7-11的安心取申訴平台，全家Fun心取爭議包裹退貨申請平台，以及萊爾富也有詐騙案件申訴平台，經過申請確認後，就會退款給消費者。

資安專家劉彥伯指出，「現在已經演進到包含像物流、報關行，然後甚至是快遞，都是一條龍的詐騙，一旦被抓到，譬如說報關行，相關可能被檢警調抓到之後，它關起來，就換另外一間報關行。」

專家建議領包裹民眾，先確認到底有沒有訂購商品，其次是取貨開箱時最好錄影拍照，萬一碰上賣家名稱是一連串代號，得留意可能是偽冒包裹，最好不要領取，避免受騙。