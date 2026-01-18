超商誤領「詐騙包裹」免驚！4大超商提供申訴退款管道

超商詐騙包裹氾濫，雖然店員多能從物流單辨識並阻止民眾取貨，但若不慎誤領該如何處理？事實上，只要保留貨運單並聯絡物流公司要求止付，就能成功追回損失的款項，四大超商也都設有詐騙包裹申訴平台協助消費者退款。

收到幽靈包裹別認賠，聯絡物流公司可要求止付。（示意圖／取自pexels）

一名女網友在Threads分享，她收到包裹簡訊通知後前往超商領取並付款1688元，回家打開才發現是廉價乳液，驚覺受騙。女子撥打165反詐騙諮詢專線求助，警方指導她掃描收據上的QR code並填寫資料申請退貨，確認資料及金額無誤後就會退款至帳戶，包裹可直接丟棄。

事實查核網站《MyGoPen》指出，當收到與訂購商品不符的貨物時，關鍵在於保留黏貼在盒子上的貨運單，上面記載寄件人姓名、電話、地址等資訊。接著聯絡物流公司提出退貨、退款要求，止付貨款給寄件人。處理退貨建議在收到貨物7天內較為保險，但即使超過期限，只要保留貨運單，仍有機會成功退款。

此外，四大超商皆提供詐騙案件申訴管道，7-Eleven設有「7-Eleven安心取」詐騙案件申訴平台（https://help.shopmore.com.tw/），全家則有「全家Fun心取」爭議包裹退貨申請平台（https://returns.com.tw/web/index.php），萊爾富也設置詐騙案件申訴平台（https://www.hilife.com.tw/echelp/TermsPage.aspx），OK mart則可撥打網購客服專線03-2631082或使用線上客服申請退貨及退款（https://www.okmart.com.tw/information_contactUsForm_ec）。

